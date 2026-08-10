Mata Juling Umumnya Tak Membaik Sendiri: Kenali Gejala, Jenis, hingga Penanganannya

JawaPos.com - Banyak orang mengira mata juling atau strabismus bisa membaik bahkan sembuh tanpa pengobatan. Padahal, umumnya mata juling tidak membaik dengan sendirinya, terutama jika ketidaksejajaran mata menetap setelah usia empat bulan.

Kondisi ini perlu diperiksa karena dapat mengganggu fungsi penglihatan, persepsi kedalaman, koordinasi kedua mata, hingga meningkatkan risiko ambliopia atau mata malas pada anak.

Mata juling sendiri merupakan kondisi ketika satu mata melihat suatu objek, sementara mata lainnya mengalami penyimpangan atau deviasi. Pergeseran tersebut dapat terjadi ke arah dalam, luar, atas, maupun bawah.

Dokter Spesialis Mata Konsultan Pediatric Ophthalmology & Strabismus JEC, Dr. Lely Retno Wulandari, SpM(K), menjelaskan, mata juling dapat muncul dalam berbagai bentuk sehingga tidak selalu mudah dikenali.

“Pada bayi berusia sekitar tiga hingga empat bulan, mata terkadang tampak belum sepenuhnya terkoordinasi karena sistem penglihatan masih berkembang. Namun, apabila ketidaksejajaran menetap setelah usia empat bulan, mata juling umumnya tidak membaik dengan sendirinya,” katanya kepada wartawan, Senin (10/8).

Kenali Jenis Mata Juling

Berdasarkan arah pergeseran mata, mata juling dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu esotropia terjadi ketika mata bergeser ke arah dalam atau mendekati hidung, sedangkan exotropia merupakan pergeseran mata ke arah luar.

Sementara itu, pergeseran mata ke atas disebut hypertropia dan pergeseran ke bawah disebut hypotropia. Pada sebagian pasien, deviasi mata juga dapat memiliki pola kombinasi atau berubah arah secara lebih kompleks.

Mata juling juga dapat dibedakan berdasarkan pola kemunculannya. Mata juling manifest merupakan ketidaksejajaran mata yang terlihat jelas dan dapat terjadi terus-menerus.