Kenali Penyebab dan Jenis Gangguan Penyakit Katup Jantung, Gejalanya Bisa Sesak hingga Kaki Bengkak

Ilustrasi katuo jantung. (magnific)
JawaPos.com – Penyakit katup jantung sering berkembang secara perlahan tanpa disadari penderitanya. Gejala seperti sesak saat menaiki tangga, cepat lelah, hingga kaki bengkak sering dianggap karena kelelahan atau pertambahan usia. Padahal, keluhan tersebut dapat muncul ketika katup jantung tidak bekerja dengan baik.
Diungkapkan dr. Vera Citra Setiawan Hoei, BMedSci., Sp.B.T.K.V., Subsp.JD(K), Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Bethsaida Hospital Gading Serpong, penyakit katup jantung terjadi ketika katup menyempit atau tidak menutup sempurna, sehingga aliran darah terganggu dan jantung bekerja lebih keras.
“Dalam jangka panjang, bisa terjadi pembesaran jantung, gangguan irama, hingga penurunan fungsi pompa,” jelas dr. Vera baru-baru ini.
Umumnya, gangguan penyakit katup jantung disebabkan demam rematik setelah infeksi tenggorokan, penuaan dan pengapuran katup, endokarditis atau infeksi katup, kelainan bawaan, hipertensi, serangan jantung, maupun gagal jantung.
Bahayanya, gangguan katup jantung ini dapat dialami anak-anak hingga lansia, terutama mereka dengan riwayat kondisi tersebut atau penyakit jantung koroner. Tapi saat hamil, gangguan katup tanpa gejala dapat terasa karena kerja jantung meningkat.
“Karena gejalanya muncul perlahan, pemeriksaan penting untuk menilai kerusakan dan menentukan penanganan yang tepat untuk pasien,” sambungnya.
Jenis Gangguan Katup Jantung
Menurut penjelasan dr. Vera, penyakit katup jantung bisa berupa Stenosis atau penyempitan, yaitu katup tidak dapat terbuka secara optimal. Lalu ada Regurgitasi atau kebocoran, yaitu katup tidak dapat menutup dengan rapat. Dan terakhir karena kelainan bawaan, yaitu bentuk katup sudah tidak normal sejak lahir.
Jika berlangsung dalam waktu lama, kemampuan jantung dalam memompa darah akan menurun. Ini dikarenakan gangguan tersebut dapat menyebabkan ruang jantung membesar, memicu gangguan irama, menghambat aliran darah hingga meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah di dalam jantung.
Gejala yang Perlu Diwaspadai
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