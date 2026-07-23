Jangan Anggap Sepele, Ini 7 Cara Menghindari Penyakit yang Menular Lewat Air

JawaPos.com - Air merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menjaga tubuh tetap terhidrasi sekaligus mendukung berbagai fungsi organ. Namun, kualitas air yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan karena air yang tercemar dapat menjadi media penyebaran berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan.

Di sejumlah wilayah, masalah seperti pencemaran air tanah dan infrastruktur penyediaan air yang sudah menua masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kontaminasi oleh bakteri, virus, maupun parasit yang dapat memicu gangguan kesehatan.

Mengandalkan air yang direbus atau menggunakan penyaring sederhana memang dapat membantu, tetapi langkah tersebut belum tentu mampu menghilangkan seluruh jenis kontaminan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih menyeluruh untuk memastikan air yang digunakan benar-benar aman.

Mengutip Healthshots, berikut tujuh tips yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah penyakit yang ditularkan melalui air dan menjaga kesehatan Anda serta keluarga.

1. Kenali sumber air

Memahami kualitas air di rumah sangat penting. Apakah sumbernya dari air tanah, pasokan kota, atau lainnya?

Setiap sumber memiliki potensi kontaminan tersendiri, mulai dari bahan kimia terlarut hingga pengotor mikroba.

Sebelum berinvestasi pada pemurni air, luangkan waktu sejenak untuk menilai profil air Anda.

Dengan menyesuaikan pilihan dengan sumber air, Anda akan lebih siap untuk menikmati air minum yang bersih dan aman.