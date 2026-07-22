Nanik Deyang Berobat Jantung ke Luar Negeri, Indonesia Kekurangan Dokter Jantung?

Nanik S. Deyang resmi menjadi kepala BGN setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore (8/6). (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena akan menjalani pengobatan jantung ke luar negeri.
Hal itu membuat ketersediaan dokter spesialis jantung di Indonesia kembali disoroti. Lantas, ada berapa jumlah dokter spesialis jantung di Indonesia?
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 2026 Indonesia baru memiliki 1.639 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP). Masih jauh dari kebutuhan nasional yang mencapai 6.801 dokter.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, peningkatan jumlah dokter spesialis jantung terus dipercepat seiring masifnya distribusi alat laboratorium kateterisasi (cath lab) ke berbagai daerah.
Menurutnya, ketersediaan alat kesehatan berteknologi tinggi tidak akan optimal tanpa didukung tenaga ahli yang memadai.
"Begitu alat-alat ini terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaganya," kata Menkes Budi saat menghadiri Konvokasi dan Inaugurasi PERKI 2026 di Jakarta, Sabtu (18/7) lalu.
Berdasarkan data Kemenkes, jumlah dokter SpJP dengan kompetensi kardiologi intervensi meningkat signifikan dalam enam tahun terakhir.
Pada 2020, Indonesia hanya memiliki 99 dokter dengan kompetensi tersebut. Jumlah itu meningkat menjadi 414 dokter pada 2026 atau bertambah 315 orang.
Meski demikian, kebutuhan dokter spesialis jantung secara nasional masih sangat besar karena jumlah penduduk yang juga besar.
Kemenkes memperkirakan Indonesia saat ini membutuhkan 6.801 dokter SpJP, sedangkan yang tersedia saat ini baru mencapai 1.639 dokter atau 24 persennya. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 5.162 dokter.
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