7 Hal yang Terjadi pada Tubuhmu Saat Intermittent Fasting Dari Jam Pertama Sampai Setahun Konsisten!

Ilustrasi perempuan yang melakukan Intermittent Fasting / Foto: Magnific
JawaPos.com - Memilih pola harian (daily approach) dengan metode 16/8 seperti makan dari jam 12 siang hingga 8 malam adalah langkah yang sangat efektif untuk melatih konsistensi tubuh.
Namun, proses pembakaran lemak dan regenerasi sel tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan biologis yang teratur.
Melansir Johns Hopkins Medicine dan Halodoc berikut tujuh hal nyata yang terjadi di dalam tubuhmu saat menjalani intermittent fasting dari jam pertama hingga sebulan penuh dan setahun Konsisten :
Pada awal memulai jendela puasa harian, tubuh masih berada dalam mode "kenyang" dan sibuk mencerna makanan terakhirmu. Glukosa dari makanan akan diedarkan oleh insulin ke seluruh sel, sebelum akhirnya tubuh mulai menguras cadangan energi tersebut.
Saat cadangan gula di hati (glikogen) mulai menipis pada hari-hari pertama, tubuh akan mengalami kejutan biologis. Hormon ghrelin (pemicu lapar) akan melonjak tajam pada jam-jam ini, sering kali menyebabkan rasa pusing, lemas, dan penurunan fokus sementara bagi pemula.
Inilah momen kunci yang terjadi di akhir jendela puasa harianmu sejak tiga hari pertama. Ketika glukosa benar-benar habis, tubuh dipaksa melakukan metabolic switching dengan memecah sel lemak menjadi senyawa keton sebagai sumber energi alternatif bagi otak.
Saat tubuhmu mulai terbiasa dengan pola harian ini di minggu kedua, jendela puasa 16 jam akan mengaktifkan keajaiban seluler. Proses autophagy mulai bekerja aktif untuk mendaur ulang protein usang dan membersihkan komponen sel yang rusak menjadi energi baru.
Memasuki akhir bulan pertama, adaptasi hormonal di dalam tubuh harianmu sudah berjalan jauh lebih stabil. Kadar insulin puasa akan menurun drastis sehingga sel-sel tubuh menjadi sangat sensitif dalam memproses gula darah dan mencegah risiko diabetes tipe 2.
Setelah satu bulan konsisten, perubahan fisik dan internal akan terlihat secara nyata. Tubuh mulai mengalami penurunan berat badan yang sehat melalui penyusutan lemak visceral (lemak perut yang berbahaya) serta peningkatan populasi bakteri baik pada mikrobioma usus.
Jika pola harian 16/8 ini berhasil kamu pertahankan menjadi sebuah gaya hidup (lifestyle change) selama setahun penuh, efeknya akan mempengaruhi ekspresi gen. Regenerasi sel dan penurunan inflamasi yang terjadi setiap hari selama setahun secara ilmiah dapat melindungi jantung, otak, serta memperlambat penuaan sel tubuh.
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