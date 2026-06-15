BPOM Gratiskan Registrasi Izin Edar untuk UMKM Pangan Olahan

Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memeriksa sampel makanan saat pemeriksaan takjil di kawasan Gandaria Utara, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kabar baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) pangan olahan. Pemerintah menetapkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk registrasi pangan olahan di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menjadi Rp 0 alias gratis bagi produsen dalam negeri yang berskala usaha mikro dan kecil.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar sebagai bentuk dukungan nyata. Upaya itu untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
Dengan kebijakan ini, pelaku usaha tidak lagi dibebani biaya dalam mengurus izin edar produk pangan olahan. Ini meringankan biaya operasional usaha kecil dan mikro.
"Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari registrasi pangan olahan ditetapkan Rp 0 (nol rupiah). Kita tidak perlu bayar, masyarakat tidak perlu bayar, Rp 0 atau gratis bagi produsen dalam negeri yang berskala usaha mikro dan kecil," ujar Taruna dalam keterangan video yang diterima, Senin (15/6).
Taruna menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai krisis. Karena itu, peningkatan daya saing produk UMKM menjadi perhatian bersama.
Pemerintah berharap melalui kebijakan pembebasan biaya registrasi izin edar BPOM ini, banyak pelaku usaha yang mengurus izin edar resmi. Hal ini penting untuk memenuhi standar keamanan pangan.
"Tidak perlu takut dengan biaya, bahkan kita lakukan pendampingan untuk memperoleh izin edar," ucap Taruna.
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Ia juga mengajak para pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam mengurus perizinan produk. Selain biaya yang digratiskan, BPOM juga menyediakan pendampingan agar UMKM lebih mudah memperoleh izin edar.
"Jadi, jangan pernah takut dengan Badan POM. Mari kita bersama-sama mengikuti apa yang Badan POM telah siapkan kepada para pelaku UMKM," pungkas Taruna.
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