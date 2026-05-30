Proposal Global Go Healthy with Taiwan 2026, Cari Mitra Global Bangun Masa Depan Sehat

Kampanye Proposal Global Go Healthy with Taiwan 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Taiwan kembali memperluas kolaborasi internasional di sektor kesehatan dan kebugaran. Melalui Kampanye Proposal Global Go Healthy with Taiwan 2026, negara tersebut mengundang pemerintah, perusahaan, organisasi, hingga institusi dari berbagai negara untuk mengajukan gagasan inovatif yang memanfaatkan teknologi dan solusi kesehatan asal Taiwan.
Program yang digagas International Trade Administration (TITA) dan diselenggarakan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) itu resmi diluncurkan pada 27 Mei 2026. Tahun ini, kampanye mengusung tema Designing Healthier Futures Together atau Merancang Masa Depan yang Lebih Sehat Bersama.
Direktur Jenderal TITA William Liu menyebut, program tersebut menjadi bagian dari upaya Taiwan memperkuat posisi sebagai mitra global dalam pengembangan solusi kesehatan. Menurut dia, visi Healthy Taiwan yang diusung pemerintah tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan domestik, tetapi juga untuk menjawab berbagai tantangan kesehatan dunia.
”Melalui kampanye tersebut, peserta didorong mengembangkan proposal yang mengintegrasikan keunggulan Taiwan di bidang layanan kesehatan cerdas, teknologi olahraga, dan industri sepeda premium. Proposal yang terpilih nantinya diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup Masyarakat,” papar William Liu.
Presiden dan CEO TAITRA Simon Wang menjelaskan, kampanye tahun ini akan dikaitkan dengan berbagai pameran dagang internasional dan forum bisnis global. Perusahaan Taiwan dapat memperluas jaringan kerja sama dengan pembeli, investor, serta pelaku industri dari berbagai negara.
”Kami ingin mempercepat lahirnya kolaborasi konkret yang menghasilkan peluang bisnis sekaligus mendorong inovasi kesehatan global,” ujar Simon Wang.
Kesuksesan penyelenggaraan tahun lalu menjadi modal penting. Pada 2025, program ini berhasil menghimpun 638 proposal dari 55 negara. Tahun ini, penyelenggara menargetkan lebih dari 800 proposal dari berbagai belahan dunia.
Dalam peluncuran program, TAITRA juga menghadirkan area pameran Health AI Hub yang menampilkan berbagai inovasi perusahaan Taiwan. Produk dan solusi yang dipamerkan mencakup teknologi olahraga, layanan kesehatan cerdas, mobilitas rendah karbon, hingga solusi pendukung penuaan sehat.
Pendaftaran Go Healthy with Taiwan 2026 dibuka hingga 5 Agustus 2026. Tiga proposal terbaik akan memperoleh hadiah masing-masing US$30.000 untuk mendukung implementasi proyek yang diusulkan.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!