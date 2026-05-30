Proposal Global Go Healthy with Taiwan 2026, Cari Mitra Global Bangun Masa Depan Sehat

JawaPos.com - Taiwan kembali memperluas kolaborasi internasional di sektor kesehatan dan kebugaran. Melalui Kampanye Proposal Global Go Healthy with Taiwan 2026, negara tersebut mengundang pemerintah, perusahaan, organisasi, hingga institusi dari berbagai negara untuk mengajukan gagasan inovatif yang memanfaatkan teknologi dan solusi kesehatan asal Taiwan.

Program yang digagas International Trade Administration (TITA) dan diselenggarakan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) itu resmi diluncurkan pada 27 Mei 2026. Tahun ini, kampanye mengusung tema Designing Healthier Futures Together atau Merancang Masa Depan yang Lebih Sehat Bersama.

Direktur Jenderal TITA William Liu menyebut, program tersebut menjadi bagian dari upaya Taiwan memperkuat posisi sebagai mitra global dalam pengembangan solusi kesehatan. Menurut dia, visi Healthy Taiwan yang diusung pemerintah tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan domestik, tetapi juga untuk menjawab berbagai tantangan kesehatan dunia.

”Melalui kampanye tersebut, peserta didorong mengembangkan proposal yang mengintegrasikan keunggulan Taiwan di bidang layanan kesehatan cerdas, teknologi olahraga, dan industri sepeda premium. Proposal yang terpilih nantinya diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup Masyarakat,” papar William Liu.

Presiden dan CEO TAITRA Simon Wang menjelaskan, kampanye tahun ini akan dikaitkan dengan berbagai pameran dagang internasional dan forum bisnis global. Perusahaan Taiwan dapat memperluas jaringan kerja sama dengan pembeli, investor, serta pelaku industri dari berbagai negara.

”Kami ingin mempercepat lahirnya kolaborasi konkret yang menghasilkan peluang bisnis sekaligus mendorong inovasi kesehatan global,” ujar Simon Wang.

Kesuksesan penyelenggaraan tahun lalu menjadi modal penting. Pada 2025, program ini berhasil menghimpun 638 proposal dari 55 negara. Tahun ini, penyelenggara menargetkan lebih dari 800 proposal dari berbagai belahan dunia.

Dalam peluncuran program, TAITRA juga menghadirkan area pameran Health AI Hub yang menampilkan berbagai inovasi perusahaan Taiwan. Produk dan solusi yang dipamerkan mencakup teknologi olahraga, layanan kesehatan cerdas, mobilitas rendah karbon, hingga solusi pendukung penuaan sehat.