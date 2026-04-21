Orang Cerdas Menolak Melakukan 11 Kebiasaan Tidak Higienis yang Sering Dianggap Sepele, Padahal Bisa Berdampak Buruk bagi Kesehatan

JawaPos.com - Menjaga kebersihan diri sering kali dianggap sebagai hal sederhana yang bisa dilakukan kapan saja.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak orang yang tanpa sadar mengabaikan kebiasaan kecil yang justru berdampak besar terhadap kesehatan.

Beberapa kebiasaan bahkan terlihat “tidak masalah” karena sering dilakukan sehari-hari.

Padahal, jika dilakukan terus-menerus, hal tersebut bisa memicu berbagai gangguan, mulai dari masalah kulit hingga risiko infeksi.

Dalam kehidupan yang serba sibuk, wajar jika seseorang sesekali melewatkan rutinitas kebersihan. Namun, perbedaannya terletak pada konsistensi.

Orang-orang yang cenderung berpikir cerdas biasanya lebih disiplin dan sadar bahwa menjaga kebersihan bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, sebuah artikel yang ditulis oleh Zayda Slabbekoorn dan diterbitkan di YourTango mengungkapkan bahwa ada sejumlah kebiasaan tidak higienis yang sering dianggap sepele, tetapi justru dihindari oleh orang-orang cerdas karena dampaknya yang tidak bisa dianggap remeh.

Berikut 11 kebiasaan tidak higienis yang sebaiknya mulai dihindari:

1. Menggunakan Kembali Handuk Terlalu Sering