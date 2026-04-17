Tazkia Royyan Hikmatiar
17 April 2026, 23.47 WIB

Viral Influencer Facebook Bilang HIV Tidak Ada, Dokter Tegaskan Hoaks dan Menyesatkan

Unggahan influencer Facebook yang mengeklaim virus HIV tidak ada (X Adam Prabata)

JawaPos.com - Sebuah unggahan dari seorang influencer di Facebook viral setelah menyebut bahwa virus HIV tidak ada.

Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras dari tenaga medis karena dinilai menyesatkan dan berpotensi membahayakan masyarakat, terutama orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Dalam tangkapan layar yang beredar, terlihat influencer itu mengeklaim peserta yang mengikuti webinarnya mulai “paham” bahwa HIV tidak ada.

Lebih mengkhawatirkan lagi, di kolom komentar muncul pengakuan seseorang yang menghentikan konsumsi obat antiretroviral (ARV) setelah terpengaruh informasi tersebut.

Dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Adam Prabata, menegaskan bahwa klaim tersebut adalah hoaks yang sangat berbahaya.

Ia menyebut penyebaran informasi keliru seperti ini dapat membuat pasien menghentikan pengobatan yang seharusnya dijalani secara rutin.

“Yang paling dikhawatirkan dari narasi seperti ini adalah orang lain yang terpengaruh dan menjadi destruktif untuk dirinya sendiri,” tulis dr. Adam Prabata melalui akun X, dikutip Jumat (17/4).

Ia juga menyoroti adanya komentar warganet yang mengaku berhenti minum ARV.

Menurut dia, tindakan tersebut bisa berdampak serius terhadap kondisi kesehatan pasien karena terapi ARV berfungsi menekan jumlah virus dalam tubuh agar tetap terkendali.

“Stop ARV itu berbahaya. Bisa memperburuk kondisi, meningkatkan risiko penularan, bahkan mengancam nyawa,” tegasnya.

