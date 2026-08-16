Bukan Sekadar Pelukan, 7 Pola Perilaku Ini Bisa Berkaitan dengan Minimnya Kasih Sayang di Masa Kecil

JawaPos.com – Pengalaman masa kanak-kanak dapat ikut membentuk cara seseorang berinteraksi, mengekspresikan emosi, dan membangun hubungan ketika beranjak dewasa.

Salah satu bentuk kasih sayang yang sederhana adalah sentuhan fisik, termasuk pelukan. Bagi sebagian anak, pelukan dari orang tua atau pengasuh dapat menjadi bentuk rasa aman, perhatian, dan kedekatan emosional.

Ketika seseorang tumbuh dengan minim afeksi fisik, pengalaman tersebut dalam beberapa kasus dapat berkaitan dengan pola tertentu ketika dewasa. Namun, hal ini tidak berarti setiap orang yang jarang dipeluk pasti mengalami masalah yang sama.

Karakter, lingkungan, pengalaman hidup, serta hubungan yang terbentuk sepanjang perjalanan seseorang juga memiliki peran besar dalam perkembangan perilaku dan emosinya.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang dapat dikaitkan dengan pengalaman kurang mendapatkan sentuhan kasih sayang ketika masih kecil.

1. Merasa Tidak Nyaman dengan Sentuhan Sebagian orang yang sejak kecil tidak terbiasa menerima pelukan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk merasa nyaman dengan kontak fisik.

Ketika seseorang menyentuh atau memeluk mereka, respons yang muncul bisa berupa rasa canggung, kaku, atau keinginan untuk menjaga jarak.

Namun, reaksinya tidak selalu sama. Ada pula orang yang justru sangat menyukai sentuhan dan mencari kedekatan fisik karena merasa kebutuhan tersebut belum terpenuhi sebelumnya.

Artinya, pengalaman minim afeksi dapat memengaruhi cara seseorang memahami dan merespons kedekatan fisik dengan orang lain.