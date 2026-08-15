7 Alasan Mengapa Menjangkau Orang Lain Lebih Bermakna daripada yang Anda Kira Menurut Psikologi

seseorang yang menjangkau orang lain / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada masa ketika seseorang memilih untuk diam.

Bukan karena tidak peduli, tetapi karena merasa tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena tidak membutuhkan orang lain, tetapi karena takut dianggap merepotkan. Bahkan terkadang, seseorang sebenarnya ingin menghubungi teman, keluarga, atau rekan kerja, tetapi sebuah pikiran muncul di kepala: “Untuk apa? Mereka juga mungkin sedang sibuk.”



Di tengah kehidupan yang semakin individualistis, menjangkau orang lain sering dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Mengirim pesan, menanyakan kabar, menawarkan bantuan, mendengarkan keluhan, atau sekadar mengatakan, “Aku ada kalau kamu membutuhkan,” terlihat seperti tindakan kecil.



Namun, menurut psikologi, tindakan-tindakan kecil semacam itu dapat memiliki makna yang jauh lebih besar.



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan hubungan, rasa diterima, dukungan emosional, dan perasaan bahwa kehidupan kita memiliki tempat di antara kehidupan orang lain. Karena itu, ketika seseorang memilih untuk menjangkau orang lain, ia bukan hanya sedang melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Dalam banyak situasi, ia juga sedang memperkuat kesejahteraan psikologisnya sendiri.



Menjangkau orang lain tidak selalu berarti harus memberikan solusi. Terkadang, kehadiran jauh lebih berharga daripada nasihat. Sebuah pesan singkat dapat menjadi pengingat bahwa seseorang tidak sendirian. Sebuah percakapan sederhana dapat membuat hari yang berat terasa sedikit lebih ringan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat tujuh alasan mengapa menjangkau orang lain sebenarnya jauh lebih bermakna daripada yang mungkin Anda kira.



1. Menjangkau orang lain dapat mengurangi rasa kesepian



Kesepian bukan sekadar keadaan ketika seseorang tidak memiliki teman.



Seseorang bisa berada di tengah keramaian, memiliki banyak pengikut di media sosial, bekerja di lingkungan yang penuh orang, tetapi tetap merasa sangat sendirian.



Kesepian lebih berkaitan dengan persepsi bahwa hubungan sosial yang dimiliki tidak cukup memenuhi kebutuhan emosional seseorang.



Karena itu, salah satu cara sederhana untuk melawan rasa kesepian adalah membangun kembali koneksi. Dan koneksi tidak selalu membutuhkan percakapan panjang.



Mengirim pesan kepada seorang teman dan berkata, “Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?” mungkin terlihat biasa. Tetapi bagi seseorang yang sedang merasa tidak terlihat, pertanyaan tersebut bisa terasa sangat berarti.



Yang penting bukan hanya isi percakapannya, tetapi pesan psikologis di baliknya:



“Aku mengingatmu.”



“Kamu penting bagiku.”



“Aku ingin tahu bagaimana keadaanmu.”



Ketika seseorang menerima sinyal bahwa dirinya diperhatikan, ia dapat merasa lebih terhubung dengan lingkungan sosialnya.



Menjangkau orang lain juga dapat membantu kita keluar dari lingkaran pikiran yang terlalu berpusat pada diri sendiri. Ketika sedang cemas atau tertekan, perhatian kita sering menyempit. Kita terus memikirkan masalah, kesalahan, masa depan, atau penilaian orang lain.



Percakapan dengan orang lain dapat memberikan perspektif yang berbeda.



Bukan berarti masalah langsung hilang.



Tetapi pikiran tidak lagi harus menanggung semuanya sendirian.



2. Kebaikan kecil dapat membuat Anda merasa lebih berarti



Ada alasan mengapa membantu orang lain sering membuat seseorang merasa lebih baik.



Ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, kita mendapatkan pengalaman bahwa keberadaan kita memiliki dampak. Kita melihat bahwa tindakan sederhana yang kita lakukan ternyata dapat membuat hidup orang lain sedikit lebih mudah.



Misalnya, Anda melihat rekan kerja yang sedang kewalahan.



Anda mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Namun, Anda bisa bertanya, “Ada yang bisa saya bantu?”



Atau ketika seorang teman sedang mengalami hari yang buruk, Anda mungkin tidak memiliki solusi untuk masalahnya. Tetapi Anda bisa mendengarkan tanpa menghakimi.



Tindakan tersebut menciptakan pengalaman psikologis yang penting: rasa berguna dan rasa bermakna.



Manusia tidak hanya membutuhkan kenyamanan. Kita juga membutuhkan perasaan bahwa kehidupan kita memiliki tujuan dan bahwa kita memberikan sesuatu kepada dunia di sekitar kita.



Itulah sebabnya tindakan prososial—seperti membantu, berbagi, mendukung, dan memberikan perhatian—sering berkaitan dengan kesejahteraan psikologis.



Menariknya, Anda tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa.



Membawakan kopi untuk rekan kerja yang sedang sibuk.



Menelepon orang tua.



Menanyakan kabar seorang teman lama.



Mendengarkan seseorang tanpa memainkan ponsel.



Memberikan pujian yang tulus.



Semua itu mungkin terlihat kecil.



Namun, makna psikologisnya bisa besar.



3. Menjangkau orang lain memperkuat hubungan yang Anda miliki



Hubungan yang sehat tidak terbentuk hanya dari momen-momen besar.



Justru, hubungan sering dipelihara oleh interaksi kecil yang terjadi berulang kali.



Pertanyaan sederhana seperti, “Bagaimana presentasimu tadi?”



Pesan singkat seperti, “Hati-hati di jalan.”



Atau ucapan, “Aku bangga kamu sudah melewati minggu yang berat.”



Hal-hal tersebut menciptakan rasa diperhatikan.



Dalam hubungan interpersonal, perhatian semacam ini dapat memperkuat rasa kedekatan dan kepercayaan. Orang tidak hanya mengingat apakah Anda hadir ketika mereka merayakan keberhasilan. Mereka juga mengingat siapa yang menanyakan kabar ketika mereka sedang kesulitan.



Karena itu, jangan menunggu seseorang mengalami masalah besar untuk menjangkaunya.



Hubungan justru sering menjadi kuat karena adanya perhatian sebelum masalah muncul.



Jika Anda memiliki seorang teman yang sudah lama tidak Anda hubungi, mungkin Anda tidak membutuhkan alasan yang sempurna untuk mengirim pesan.



Anda tidak harus menunggu ulang tahunnya.



Tidak harus menunggu ia mengunggah sesuatu yang menyedihkan.



Tidak harus menunggu Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan.



Cukup katakan:



“Tiba-tiba aku ingat kamu. Bagaimana kabarmu?”



Pesan sederhana seperti itu dapat menjadi jembatan yang menghidupkan kembali hubungan yang mulai renggang.



4. Anda mungkin membantu seseorang melewati masa sulit tanpa menyadarinya



Salah satu alasan terbesar mengapa menjangkau orang lain begitu penting adalah karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami seseorang.



Seseorang bisa terlihat baik-baik saja di tempat kerja.



Ia tersenyum.



Bercanda.



Menyelesaikan tugas.



Membalas pesan seperti biasa.



Namun, di balik itu semua, mungkin ia sedang menghadapi persoalan yang tidak pernah diceritakan kepada siapa pun.



Itulah mengapa pertanyaan sederhana seperti, “Kamu benar-benar baik-baik saja?” dapat memiliki arti yang berbeda.



Tentu saja, kita tidak boleh berasumsi bahwa setiap orang yang diam sedang mengalami masalah. Tetapi menunjukkan kepedulian memberi seseorang kesempatan untuk berbicara jika memang ia membutuhkannya.



Kadang-kadang, seseorang tidak membutuhkan Anda untuk menyelesaikan masalahnya.



Ia hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan.



Bahkan kalimat seperti:



“Kalau kamu ingin cerita, aku siap mendengarkan.”



dapat memberikan rasa aman.



Yang perlu diingat, menjangkau orang lain bukan berarti mengambil tanggung jawab atas seluruh masalah mereka. Anda tidak harus menjadi penyelamat.



Kehadiran Anda saja bisa menjadi bentuk dukungan.



Dan terkadang, dukungan yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah jawaban, melainkan pengalaman bahwa ia tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



5. Menjangkau orang lain membantu mengembangkan empati



Empati bukan hanya kemampuan memahami bahwa orang lain sedang mengalami sesuatu.



Empati juga merupakan kemampuan untuk mencoba melihat kehidupan dari perspektif orang lain.



Ketika kita benar-benar mendengarkan seseorang, kita belajar bahwa setiap orang membawa cerita yang berbeda.



Rekan kerja yang terlihat mudah marah mungkin sedang mengalami tekanan.



Teman yang tiba-tiba menjauh mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak kita ketahui.



Seseorang yang tampak tidak percaya diri mungkin memiliki pengalaman masa lalu yang membuatnya sulit mempercayai dirinya sendiri.



Tentu saja, memahami seseorang bukan berarti membenarkan semua perilakunya.



Namun, ketika kita terbiasa menjangkau dan mendengarkan, kita cenderung menjadi lebih peka terhadap kompleksitas manusia.



Kita belajar untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan.



Tidak setiap diam berarti sombong.



Tidak setiap penolakan berarti tidak suka.



Tidak setiap keterlambatan membalas pesan berarti seseorang tidak menghargai kita.



Ada banyak hal dalam kehidupan seseorang yang tidak terlihat dari luar.



Dengan menjangkau orang lain, kita memberi diri kita kesempatan untuk memahami sebelum menghakimi.



Dan kemampuan tersebut sangat berharga, baik dalam persahabatan, keluarga, maupun lingkungan kerja.



6. Hubungan sosial dapat menjadi sumber daya ketika hidup menjadi berat



Tidak ada manusia yang selalu kuat.



Ada saat ketika kita mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Tetapi ada pula masa ketika masalah terasa terlalu banyak.



Di situlah hubungan sosial menjadi penting.



Teman, keluarga, pasangan, mentor, atau orang-orang yang dipercaya dapat menjadi sumber dukungan emosional dan praktis.



Menariknya, hubungan yang kuat biasanya tidak muncul secara tiba-tiba ketika krisis terjadi.



Hubungan tersebut dibangun jauh sebelumnya.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun tidak pernah berkomunikasi dengan siapa pun, kemudian tiba-tiba mengalami masalah besar dan berharap memiliki banyak orang untuk membantunya.



Itu tentu tidak mudah.



Sebaliknya, orang yang secara konsisten menjaga hubungan—meskipun hanya melalui interaksi sederhana—biasanya memiliki jaringan sosial yang lebih siap menjadi tempat bersandar ketika kehidupan menjadi sulit.



Karena itu, menjangkau orang lain bukan hanya tentang kondisi hari ini.



Ini juga tentang membangun jaringan emosional untuk masa depan.



Hari ini mungkin Anda yang bertanya, “Apa kabar?”



Besok mungkin justru Anda yang membutuhkan seseorang untuk bertanya kepada Anda.



Hubungan yang sehat bekerja dua arah.



Kita memberi dukungan ketika mampu, dan menerima dukungan ketika membutuhkannya.



7. Menjangkau orang lain membuat kehidupan terasa lebih manusiawi



Pada akhirnya, alasan paling dalam mengapa menjangkau orang lain begitu bermakna mungkin bukan karena tindakan tersebut selalu menghasilkan sesuatu yang besar.



Justru karena ia mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari pencapaian pribadi.



Kita bekerja.



Mengejar target.



Membayar tagihan.



Mencapai tujuan.



Menyelesaikan pekerjaan.



Membangun karier.



Tetapi di antara semua itu, ada kebutuhan sederhana yang sering terlupakan: terhubung dengan manusia lain.



Seseorang mungkin memiliki pekerjaan yang baik tetapi tetap membutuhkan teman untuk berbicara.



Seseorang mungkin memiliki banyak uang tetapi tetap membutuhkan seseorang yang tulus menanyakan kabarnya.



Seseorang mungkin sangat mandiri tetapi tetap membutuhkan pelukan, percakapan, atau sekadar kehadiran.



Menjangkau orang lain membuat hidup terasa tidak terlalu mekanis.



Kita berhenti sejenak dari kesibukan dan menyadari bahwa di sekitar kita ada manusia lain yang juga sedang berusaha menjalani kehidupannya.



Dan mungkin, itulah salah satu bentuk kebermaknaan yang paling sederhana.



Jangan menunggu alasan besar untuk menghubungi seseorang



Banyak orang berpikir bahwa mereka harus memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan sebelum menghubungi orang lain.



Padahal, Anda tidak membutuhkan alasan yang spektakuler.



Anda bisa menghubungi seorang teman hanya karena teringat.



Anda bisa bertanya kepada rekan kerja apakah ia membutuhkan bantuan.



Anda bisa mengirim pesan kepada anggota keluarga dan mengatakan bahwa Anda merindukannya.



Anda bisa duduk bersama seseorang tanpa berusaha memperbaiki masalahnya.



Bahkan Anda bisa mengatakan:



“Aku tidak tahu harus bilang apa, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada.”



Kalimat sederhana tersebut mungkin tidak menyelesaikan persoalan apa pun.



Namun, ia dapat membuat seseorang merasa tidak sendirian.



Dan terkadang, itulah yang paling dibutuhkan.



Menjangkau orang lain tidak berarti mengabaikan diri sendiri



Meski begitu, penting untuk memahami bahwa menjadi orang yang peduli bukan berarti Anda harus selalu tersedia untuk semua orang.



Ada perbedaan antara menjangkau orang lain dan mengorbankan diri sendiri tanpa batas.



Anda tetap membutuhkan batasan.



Anda tetap boleh mengatakan tidak.



Anda tetap boleh beristirahat.



Anda tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah orang lain.



Bahkan, hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menerima.



Menjangkau orang lain seharusnya bukan kewajiban yang membuat Anda kelelahan. Ia sebaiknya menjadi pilihan sadar untuk menciptakan hubungan yang lebih manusiawi.



Jika hari ini Anda sedang memiliki energi, gunakan sedikit energi itu untuk membuat hidup seseorang lebih ringan.



Jika Anda sendiri sedang kesulitan, jangan merasa bahwa Anda harus selalu menjadi pihak yang memberi.



Berani menjangkau orang lain ketika Anda membutuhkan dukungan juga merupakan bagian dari hubungan yang sehat.



Pada akhirnya, perhatian kecil jarang benar-benar kecil



Kita sering tidak mengetahui dampak dari tindakan sederhana yang kita lakukan.



Mungkin Anda pernah mengirim pesan kepada seseorang dan kemudian melupakannya.



Tetapi bagi orang tersebut, pesan itu mungkin datang pada hari ketika ia merasa sangat sendirian.



Mungkin Anda pernah mengatakan kepada seorang rekan kerja, “Kerjamu bagus.”



Bagi Anda, itu hanya satu kalimat.



Namun, bagi orang yang sedang meragukan kemampuannya, kalimat tersebut mungkin menjadi alasan untuk terus mencoba.



Mungkin Anda pernah duduk mendengarkan seorang teman tanpa memberikan nasihat.



Anda mungkin merasa tidak melakukan banyak hal.



Padahal, Anda telah memberikan sesuatu yang semakin langka: perhatian yang utuh.



Itulah mengapa menjangkau orang lain lebih bermakna daripada yang kita kira.



Bukan karena setiap tindakan akan mengubah hidup seseorang secara dramatis.



Tetapi karena hubungan manusia dibangun dari ribuan tindakan kecil.



Satu pertanyaan.



Satu pesan.



Satu percakapan.



Satu uluran tangan.



Satu kesempatan untuk mendengarkan.



Dan mungkin, tanpa kita sadari, tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari alasan mengapa seseorang merasa bahwa dunia masih memiliki tempat untuknya.



Jadi, jika ada seseorang yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran Anda hari ini, mungkin tidak ada salahnya menghubunginya.



Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna.



Tidak perlu mencari kata-kata yang sempurna.



Cukup mulai dengan sesuatu yang sederhana:



“Aku ingat kamu hari ini. Bagaimana kabarmu?”



Karena terkadang, sebuah hubungan tidak membutuhkan gestur besar untuk kembali terasa dekat.



