6 Alasan Mengapa Satu Keterampilan yang Tepat Dapat Mengubah Hidup Kita Menurut Psikologi

seseorang yang hidupnya berubah berkat satu keterampilan / foto: Magnific/snowing

JawaPos.com - Ada kalanya hidup seseorang berubah bukan karena ia menemukan keberuntungan besar, mendapatkan pekerjaan impian, atau membuat keputusan yang spektakuler. Perubahan itu justru bisa dimulai dari sesuatu yang terlihat sederhana: mempelajari satu keterampilan yang tepat.

Satu keterampilan dapat membuka peluang baru, meningkatkan rasa percaya diri, mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri, bahkan memengaruhi lingkungan sosial dan pilihan hidupnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), dalam psikologi, kemampuan manusia untuk belajar dan beradaptasi merupakan salah satu alasan mengapa perubahan semacam itu sangat mungkin terjadi.



Yang menarik, kita sering menganggap keterampilan hanya sebagai alat untuk mendapatkan pekerjaan atau menghasilkan uang. Padahal, sebuah keterampilan juga dapat menjadi bagian dari identitas, sumber efikasi diri, sarana membangun hubungan, dan cara untuk mendapatkan kendali yang lebih besar atas kehidupan.



Lalu, mengapa satu keterampilan yang tepat bisa memiliki pengaruh sebesar itu?



1. Keterampilan Baru Membangun Rasa Percaya Diri



Salah satu perubahan psikologis paling penting ketika seseorang menguasai keterampilan baru adalah meningkatnya keyakinan terhadap kemampuan dirinya.



Dalam psikologi, konsep ini sering dikaitkan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa kita mampu melakukan sesuatu dan menghadapi tuntutan tertentu. Psikolog Albert Bandura menjelaskan bahwa pengalaman berhasil menyelesaikan sesuatu merupakan salah satu sumber penting terbentuknya self-efficacy.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun merasa dirinya "tidak pintar", "tidak kreatif", atau "tidak berbakat". Kemudian ia mulai belajar desain, berbicara di depan umum, menulis, memasak, bernegosiasi, atau menggunakan teknologi tertentu.



Pada awalnya, mungkin hasilnya buruk.



Namun setelah berlatih, ia berhasil membuat sesuatu yang sebelumnya tidak mampu ia lakukan.



Keberhasilan kecil tersebut memberikan pesan psikologis yang sangat kuat:



"Ternyata saya bisa belajar."



Pesan tersebut jauh lebih penting daripada keterampilan itu sendiri.



Ketika seseorang berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa sulit, persepsinya terhadap dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang sepenuhnya tidak mampu, tetapi sebagai seseorang yang dapat berkembang melalui latihan.



Perubahan ini kemudian bisa meluas.



Seseorang yang awalnya percaya diri hanya dalam satu bidang mungkin mulai lebih berani menghadapi tantangan lain. Ia lebih berani berbicara, mencoba kesempatan baru, mengajukan ide, atau mengambil keputusan.



Dengan kata lain, keterampilan tertentu dapat menjadi bukti nyata bahwa kita mampu berkembang.



Dan ketika keyakinan itu tumbuh, perilaku kita biasanya ikut berubah.



2. Satu Keterampilan Dapat Mengubah Identitas Kita



Manusia tidak hanya membutuhkan kemampuan. Kita juga membutuhkan cerita tentang siapa diri kita.



Kita sering mendeskripsikan diri menggunakan identitas seperti:



"Saya orang yang pemalu."



"Saya tidak pandai berbicara."



"Saya tidak bisa teknologi."



"Saya bukan orang kreatif."



"Saya memang tidak cocok menjadi pemimpin."



Masalahnya, identitas seperti itu dapat menjadi batas psikologis. Jika seseorang yakin bahwa dirinya "memang tidak bisa", ia mungkin tidak akan berusaha cukup lama untuk menjadi lebih baik.



Namun mempelajari keterampilan baru dapat menciptakan identitas alternatif.



Misalnya, seseorang mulai belajar menulis dan secara konsisten menghasilkan tulisan. Perlahan ia tidak hanya berpikir, "Saya sedang belajar menulis."



Ia mulai berpikir:



"Saya adalah seorang penulis."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis sangat berarti.



Kita cenderung bertindak sesuai dengan identitas yang kita miliki. Ketika seseorang mulai melihat dirinya sebagai orang yang disiplin, kreatif, komunikatif, atau mampu memecahkan masalah, ia lebih mungkin melakukan tindakan yang konsisten dengan identitas tersebut.



Inilah mengapa sebuah keterampilan terkadang memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada manfaat praktisnya.



Belajar berbicara di depan umum bukan hanya membuat seseorang lebih pandai presentasi. Ia mungkin mulai melihat dirinya sebagai orang yang mampu menyampaikan gagasan.



Belajar coding bukan hanya membuat seseorang bisa membuat program. Ia mungkin mulai melihat dirinya sebagai pemecah masalah.



Belajar bahasa asing bukan hanya menambah kosakata. Ia mungkin mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru.



Keterampilan dapat menjadi pintu masuk menuju identitas baru.



3. Keterampilan Memberikan Rasa Kendali atas Kehidupan



Salah satu hal yang membuat manusia merasa tidak berdaya adalah ketika mereka merasa hidup sepenuhnya ditentukan oleh keadaan.



Kita tidak selalu bisa mengontrol ekonomi, lingkungan kerja, keputusan orang lain, kondisi keluarga, atau perubahan dunia.



Tetapi ada satu hal yang masih bisa kita pengaruhi: kemampuan kita sendiri.



Ketika seseorang memiliki keterampilan yang bernilai, ia memiliki lebih banyak pilihan.



Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik mungkin dapat bekerja di berbagai bidang. Orang yang menguasai keterampilan digital mungkin mempunyai lebih banyak peluang kerja. Seseorang yang pandai mengelola keuangan dapat membuat keputusan finansial dengan lebih baik.



Keterampilan menciptakan semacam modal psikologis dan praktis.



Semakin banyak kemampuan yang kita kuasai, semakin besar kemungkinan kita merasa memiliki kendali terhadap arah hidup.



Ini penting karena rasa memiliki kendali berkaitan erat dengan motivasi dan kesejahteraan psikologis.



Ketika seseorang merasa bahwa tindakan yang ia lakukan memiliki pengaruh terhadap hasil yang diperoleh, ia cenderung lebih termotivasi untuk bertindak.



Sebaliknya, jika seseorang merasa bahwa apa pun yang dilakukan tidak akan mengubah keadaan, ia dapat kehilangan motivasi.



Karena itu, mempelajari keterampilan bukan sekadar investasi untuk masa depan.



Ia juga dapat menjadi cara untuk mengatakan kepada diri sendiri:



"Saya mungkin tidak bisa mengontrol semuanya, tetapi saya masih bisa meningkatkan kemampuan saya."



Dan terkadang, perasaan tersebut sudah cukup untuk membuat seseorang kembali bergerak.



4. Satu Keterampilan Dapat Membuka Jaringan dan Peluang Baru



Keterampilan tidak berkembang di ruang kosong.



Ketika seseorang mulai mempelajari sesuatu, ia biasanya bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama.



Orang yang belajar fotografi mungkin bergabung dengan komunitas fotografi.



Orang yang belajar pemrograman mungkin masuk ke forum teknologi.



Orang yang belajar bahasa asing mungkin bertemu dengan penutur bahasa tersebut.



Orang yang belajar bisnis mungkin bertemu dengan pengusaha lain.



Dengan demikian, sebuah keterampilan dapat menjadi jembatan sosial.



Ini penting karena kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial. Peluang kerja, kolaborasi, persahabatan, mentor, bahkan pasangan atau komunitas tertentu dapat muncul melalui jaringan yang kita bangun.



Menariknya, sering kali bukan keterampilan itu sendiri yang langsung mengubah kehidupan.



Keterampilan tersebut membuka pintu.



Kemudian, orang-orang yang kita temui di balik pintu itulah yang menciptakan berbagai kemungkinan baru.



Misalnya, seseorang belajar membuat video hanya karena hobi. Ia kemudian mengunggah hasil karyanya. Seseorang melihatnya dan menawarkan proyek kecil. Dari proyek itu, ia bertemu klien lain. Beberapa tahun kemudian, keterampilan yang awalnya hanya dipelajari untuk bersenang-senang berubah menjadi pekerjaan.



Perubahan semacam ini terlihat seperti keberuntungan.



Namun sebenarnya ada proses yang mendahuluinya:



keterampilan → aktivitas → interaksi → jaringan → peluang.



Karena itu, memilih satu keterampilan yang tepat juga berarti memilih lingkungan dan kemungkinan sosial yang mungkin terbuka di masa depan.



5. Keterampilan Membentuk Kebiasaan dan Ketekunan



Banyak orang berpikir bahwa perubahan besar membutuhkan motivasi besar.



Padahal motivasi manusia tidak selalu stabil.



Ada hari ketika kita sangat bersemangat. Ada pula hari ketika kita malas, lelah, atau kehilangan arah.



Di sinilah keterampilan menjadi menarik.



Untuk menguasai suatu kemampuan, seseorang harus melakukan latihan secara berulang. Dari proses tersebut, ia belajar tentang disiplin, kesalahan, frustrasi, dan kemajuan kecil.



Contohnya sederhana.



Seseorang yang belajar bermain gitar tidak langsung bisa memainkan lagu dengan sempurna.



Ia harus mengulang chord.



Mengulang perpindahan jari.



Mengulang ritme.



Mengulang bagian yang salah.



Begitu pula seseorang yang belajar bahasa asing. Ia harus menghadapi kosakata yang terlupakan, kesalahan tata bahasa, dan rasa malu ketika berbicara.



Proses tersebut secara tidak langsung melatih ketekunan.



Kita mulai memahami bahwa tidak semua hasil harus diperoleh dengan cepat.



Kita belajar bahwa kemampuan dapat dibangun secara bertahap.



Dalam psikologi pembelajaran, pengalaman seperti ini penting karena membantu seseorang memahami hubungan antara usaha, latihan, strategi, dan perkembangan kemampuan.



Akhirnya, keterampilan yang dipelajari tidak hanya menghasilkan kemampuan teknis.



Ia juga mengajarkan pola berpikir:



"Saya belum bisa, tetapi saya bisa menjadi lebih baik."



Kata "belum" memiliki kekuatan psikologis yang besar.



" Saya tidak bisa" menutup kemungkinan.



"Saya belum bisa" membuka kemungkinan.



6. Keterampilan yang Tepat Dapat Menciptakan Efek Domino dalam Hidup



Mungkin alasan terbesar mengapa satu keterampilan dapat mengubah hidup adalah karena perubahan manusia jarang terjadi secara terisolasi.



Satu perubahan dapat memicu perubahan lainnya.



Misalnya, seseorang memutuskan belajar public speaking.



Awalnya tujuannya sederhana: ingin lebih percaya diri saat presentasi.



Setelah beberapa bulan berlatih, ia menjadi lebih nyaman berbicara.



Karena lebih percaya diri, ia mulai berani mengikuti komunitas.



Di komunitas tersebut, ia bertemu orang baru.



Salah satu orang kemudian menawarkan kesempatan pekerjaan.



Pekerjaan tersebut membuat penghasilannya meningkat.



Penghasilan yang lebih baik memungkinkan ia mengikuti pelatihan lain.



Keterampilan baru tersebut membuka peluang berikutnya.



Jika kita melihat hasil akhirnya, mungkin tampak seolah-olah hidup orang tersebut berubah karena mendapatkan pekerjaan.



Padahal titik awalnya bisa jadi hanya satu keputusan sederhana:



belajar berbicara di depan umum.



Inilah yang dapat disebut sebagai efek domino.



Satu keterampilan menciptakan perubahan kecil. Perubahan kecil memengaruhi perilaku. Perilaku baru menciptakan pengalaman baru. Pengalaman baru memengaruhi jaringan, identitas, kepercayaan diri, dan peluang. Semua itu kemudian menghasilkan perubahan yang lebih besar.



Karena itu, kita tidak selalu membutuhkan puluhan keterampilan untuk mengubah hidup.



Terkadang, yang kita butuhkan adalah satu keterampilan yang tepat dan kesediaan untuk mengembangkannya secara konsisten.



Jadi, Keterampilan Apa yang Harus Kita Pilih?



Pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana menentukan keterampilan yang tepat?



Tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua orang.



Keterampilan yang tepat adalah keterampilan yang berada di persimpangan antara minat, kebutuhan, potensi, dan peluang.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Masalah apa yang ingin saya selesaikan?

Aktivitas apa yang membuat saya cukup tertarik untuk terus belajar?

Keterampilan apa yang dapat meningkatkan nilai saya?

Keterampilan apa yang berguna dalam pekerjaan atau kehidupan saya?

Kemampuan apa yang jika saya kuasai dalam beberapa tahun akan membuat hidup saya jauh lebih mudah?

Keterampilan apa yang dapat membuka lebih banyak pilihan bagi saya?



Jangan terlalu terjebak pada pertanyaan, "Apa keterampilan paling keren?"



Pertanyaan yang lebih berguna adalah:



"Keterampilan apa yang jika saya kuasai akan mengubah cara saya menjalani hidup?"



Untuk seseorang, jawabannya mungkin komunikasi.



Untuk orang lain, mungkin bahasa Inggris.



Untuk orang lain lagi, mungkin pemrograman, penjualan, desain, menulis, kepemimpinan, memasak, manajemen keuangan, atau kemampuan membangun hubungan.



Yang penting bukan sekadar seberapa populer keterampilan tersebut.



Yang penting adalah leverage-nya—seberapa besar kemampuan tersebut dapat meningkatkan berbagai aspek kehidupan sekaligus.



Jangan Meremehkan Perubahan Kecil



Kita sering membayangkan perubahan hidup sebagai sesuatu yang dramatis.



Padahal perubahan yang bertahan lama sering kali dimulai dari tindakan yang sangat kecil.



Satu jam belajar setiap hari.



Satu buku yang selesai dibaca.



Satu latihan yang dilakukan berulang kali.



Satu kesalahan yang dipelajari.



Satu percakapan yang membuat kita mendapatkan wawasan baru.



Pada awalnya, semuanya tampak tidak berarti.



Namun manusia adalah makhluk yang berkembang melalui akumulasi pengalaman.



Satu keterampilan yang dipelajari selama satu minggu mungkin belum menghasilkan apa-apa.



Satu bulan mungkin belum terasa.



Enam bulan mulai terlihat.



Satu tahun bisa mengubah kemampuan seseorang secara signifikan.



Dan beberapa tahun kemudian, keterampilan yang dulu terlihat kecil mungkin telah menjadi bagian penting dari identitas, pekerjaan, hubungan, dan kualitas hidupnya.



Penutup



Menurut psikologi, manusia bukanlah makhluk yang sepenuhnya tetap. Kita memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, membangun keyakinan baru, membentuk kebiasaan, dan mengembangkan identitas.



Itulah sebabnya sebuah keterampilan dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan teknis.



Satu keterampilan dapat meningkatkan kepercayaan diri.



Satu keterampilan dapat mengubah cara kita melihat diri sendiri.



Satu keterampilan dapat memberikan rasa kendali.



Satu keterampilan dapat memperluas jaringan sosial dan peluang.



Satu keterampilan dapat melatih ketekunan.



Dan yang paling penting, satu keterampilan dapat memulai efek domino yang mengubah banyak bagian kehidupan kita.



Jadi, jika saat ini hidup terasa stagnan, mungkin kita tidak harus mengubah semuanya sekaligus.



Mungkin kita hanya perlu memilih satu kemampuan.



Kemudian belajar sedikit demi sedikit.



Berlatih secara konsisten.



Bertahan ketika hasil belum terlihat.



Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari keputusan besar.



