Ingin Hari Senin Lebih Menyenangkan? Hindari 7 Kebiasaan yang Menguras Pikiran Ini di Akhir Pekan

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, hari Senin bukan sekadar awal minggu. Senin terasa seperti sebuah "batas" yang memisahkan waktu istirahat dengan berbagai tuntutan, pekerjaan, tanggung jawab, dan rutinitas yang harus kembali dijalani.

Menariknya, rasa berat menghadapi hari Senin tidak selalu disebabkan oleh pekerjaan yang terlalu banyak. Terkadang, masalahnya justru dimulai dari bagaimana kita menggunakan waktu di akhir pekan.

Akhir pekan seharusnya menjadi kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri. Namun tanpa disadari, kita sering mengisinya dengan kebiasaan yang terlihat menyenangkan, tetapi sebenarnya tetap membuat otak bekerja keras.

Tidur terlalu larut, terus memeriksa pekerjaan, menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, memikirkan masalah yang belum selesai, atau memenuhi seluruh akhir pekan dengan berbagai aktivitas dapat membuat kita kembali ke hari Senin dalam kondisi mental yang belum benar-benar pulih.

Dalam psikologi, pemulihan dari tuntutan sehari-hari bukan hanya berarti berhenti bekerja. Seseorang juga membutuhkan kesempatan untuk melepaskan diri secara mental dari pekerjaan, melakukan aktivitas yang memberikan rasa tenang atau bermakna, memiliki kendali atas waktunya, dan merasakan bahwa dirinya benar-benar mendapatkan kesempatan untuk beristirahat.

Karena itu, jika Anda ingin hari Senin terasa lebih ringan, mungkin yang perlu diperhatikan bukan hanya apa yang Anda lakukan pada Senin pagi, tetapi juga apa yang Anda lakukan sejak Sabtu.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), terdapat tujuh kebiasaan di akhir pekan yang sebaiknya mulai dikurangi jika Anda ingin memasuki minggu baru dengan pikiran yang lebih segar.

1. Terus Memikirkan Pekerjaan Meskipun Sedang Libur

Salah satu kebiasaan yang paling menguras pikiran adalah membawa pekerjaan secara mental ke dalam akhir pekan.