Orang yang Kebal Tekanan Sosial Ternyata Belajar 9 Pelajaran Psikologi Penting Sejak Kecil

JawaPos.com – Psikologi kebal tekanan sosial menjadi ciri khas orang yang lebih mementingkan jati diri dibanding pandangan orang lain.

Sejak kecil, kebanyakan orang diperingatkan untuk tidak mudah terpengaruh tekanan sosial, namun tidak semua mampu menerapkannya.

Sebagian orang justru tumbuh menjadi pribadi yang benar-benar kebal terhadap tekanan tersebut berkat pelajaran hidup tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (11/8), berikut sembilan pelajaran psikologi kebal tekanan sosial yang biasa dipetik seseorang sejak masa pertumbuhannya.

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1. Menyadari tidak semua orang harus menyukai dirinya

Keinginan untuk disukai memang menjadi naluri alami yang dimiliki hampir setiap manusia.

Namun kenyataannya, mustahil bagi seseorang untuk disukai oleh semua orang tanpa terkecuali.

Orang yang kebal tekanan sosial menyadari bahwa menyukai diri sendiri jauh lebih penting daripada mengejar pengakuan universal.

2. Mengambil keputusan berdasarkan nilai yang diyakini