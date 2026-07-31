Terlalu Baik Bisa Jadi Bumerang, Kenali 8 Kebiasaan yang Menghambat Persahabatan

Ilustrasi orang baik tapi tidak punya teman (freepik)

JawaPos.com – Memiliki sifat baik dan suka menolong tidak selalu membuat seseorang mudah mendapatkan sahabat sejati. Dalam beberapa kasus, justru kebiasaan yang berangkat dari niat baik dapat menjadi penghalang terbentuknya hubungan yang dekat, saling percaya, dan bertahan lama.

Tanpa disadari, sebagian orang terlalu fokus memenuhi kebutuhan orang lain hingga melupakan dirinya sendiri. Kebiasaan seperti ini dapat membuat hubungan menjadi tidak seimbang dan menyulitkan terciptanya kedekatan emosional.

Mengutip Geediting.com, berikut delapan kebiasaan yang kerap dimiliki orang baik, tetapi bisa menghambat terbentuknya persahabatan yang bermakna.

1. Terlalu Sering Mengorbankan Diri Orang yang berhati baik biasanya sulit menolak permintaan bantuan. Mereka rela meluangkan waktu dan tenaga untuk orang lain meski dirinya sendiri sedang kelelahan. Jika terus dilakukan, kebiasaan ini dapat menguras energi dan mengurangi kesempatan membangun hubungan yang sehat serta saling mendukung.

2. Sulit Menunjukkan Sisi Rentan Banyak orang terbiasa menjadi tempat bersandar bagi orang lain, tetapi enggan menceritakan kesulitan yang mereka alami. Padahal, persahabatan yang kuat dibangun melalui keterbukaan dari kedua belah pihak. Berani menunjukkan kelemahan bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan langkah untuk membangun kedekatan yang lebih tulus.

3. Terlalu Larut dalam Perasaan Orang Lain Empati merupakan sifat yang positif, tetapi jika berlebihan dapat memicu kelelahan emosional. Terus-menerus menyerap beban dan kesedihan orang lain tanpa memberi ruang untuk memulihkan diri bisa membuat seseorang memilih menjauh demi menjaga kesehatan mentalnya.

4. Menghindari Konflik Keinginan menjaga hubungan tetap harmonis sering membuat orang baik memilih diam daripada menyampaikan pendapat yang berbeda. Meski tampak menyelesaikan masalah untuk sementara, kebiasaan menghindari konflik justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perasaan terpendam dalam jangka panjang.

5. Menyimpan Rasa Kesepian Tidak sedikit orang yang terlihat ramah dan selalu membantu, tetapi sebenarnya merasa kesepian. Mereka mampu membuat orang lain nyaman, namun jarang memiliki tempat untuk berbagi cerita atau meminta dukungan ketika menghadapi masalah pribadi.

6. Sulit Menerima Pertolongan Mereka yang terbiasa memberi sering merasa tidak enak hati ketika harus menerima bantuan. Kekhawatiran dianggap merepotkan orang lain membuat mereka memilih memendam kesulitan sendiri. Padahal, menerima bantuan merupakan bagian alami dari hubungan yang sehat dan saling mendukung.

7. Selalu Mendahulukan Kepentingan Orang Lain Mengutamakan kebutuhan orang lain memang mencerminkan kepedulian. Namun, jika dilakukan terus-menerus tanpa memperhatikan diri sendiri, seseorang bisa kehilangan keseimbangan. Menjaga kebutuhan pribadi juga penting agar hubungan tetap berjalan secara timbal balik.

8. Kurang Menghargai Nilai Diri Salah satu kebiasaan yang paling sering terjadi adalah lupa mengakui nilai diri sendiri. Karena terlalu fokus memberi, mereka kerap mengabaikan kualitas baik yang dimiliki. Padahal, menghargai diri sendiri merupakan fondasi penting untuk membangun hubungan yang sehat, setara, dan saling menghormati.