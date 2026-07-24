10 Tanda Terapi Jalan Sambil Bicara Bisa Jadi Cocok untuk Anda Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang sedang terapi jalan sambil bicara / foto: Magnific/pvproductions

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan terapi jalan sambil bicara (walk and talk therapy) semakin dikenal sebagai alternatif dari terapi konvensional yang dilakukan di ruang konsultasi. Berbeda dengan sesi terapi biasa yang mengharuskan klien duduk berhadapan dengan psikolog, metode ini mengajak klien berbincang sambil berjalan di taman, jalur pejalan kaki, atau area terbuka yang tenang.

Pendekatan ini bukan sekadar mengganti lokasi terapi. Dari sudut pandang psikologi, aktivitas berjalan dapat membantu mengurangi ketegangan, meningkatkan suasana hati, serta mempermudah seseorang mengekspresikan pikiran dan emosinya. Bagi sebagian orang, suasana alam terbuka terasa lebih nyaman dibandingkan berada di ruangan tertutup.



Namun, terapi jalan sambil bicara tidak selalu cocok untuk semua orang. Ada beberapa kondisi psikologis dan karakter pribadi yang membuat seseorang lebih mungkin mendapatkan manfaat dari metode ini.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (24/7), terdapat sepuluh tanda bahwa terapi jalan sambil bicara mungkin menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.



1. Anda Sulit Terbuka Saat Duduk Berhadapan



Sebagian orang merasa tertekan ketika harus melakukan kontak mata secara terus-menerus selama sesi konseling. Situasi ini bisa membuat mereka lebih fokus pada rasa cemas dibandingkan isi pembicaraan.



Dalam psikologi, tekanan sosial seperti kontak mata yang intens dapat meningkatkan rasa tidak nyaman, terutama pada individu yang memiliki kecemasan sosial atau sifat pemalu.



Berjalan berdampingan mengurangi tekanan tersebut. Karena perhatian tidak sepenuhnya tertuju pada lawan bicara, banyak orang justru merasa lebih mudah mengungkapkan pikiran, pengalaman, maupun emosi yang selama ini dipendam.



2. Anda Merasa Lebih Tenang Saat Berada di Alam



Banyak penelitian psikologi lingkungan menunjukkan bahwa ruang hijau memiliki efek positif terhadap kesehatan mental. Berada di taman, pepohonan, atau area dengan udara segar dapat membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan perasaan rileks.



Jika Anda merasa pikiran menjadi lebih jernih ketika berjalan di luar ruangan, kemungkinan besar terapi jalan sambil bicara akan terasa lebih nyaman dibandingkan terapi di dalam kantor.



Lingkungan alami juga membantu mengurangi kelelahan mental akibat rutinitas sehari-hari.



3. Anda Sulit Duduk Diam dalam Waktu Lama



Tidak semua orang nyaman duduk selama 50 hingga 60 menit. Sebagian individu justru merasa gelisah jika harus tetap diam dalam waktu yang panjang.



Berjalan memberikan kesempatan tubuh untuk tetap aktif sehingga energi yang berlebih dapat tersalurkan. Aktivitas fisik ringan juga membantu meningkatkan konsentrasi selama sesi terapi.



Bagi orang yang memiliki kecenderungan mudah gelisah, berjalan dapat membuat proses berpikir terasa lebih mengalir.



4. Anda Sering Berpikir Lebih Jernih Saat Berjalan



Pernahkah Anda menemukan solusi atas suatu masalah ketika sedang berjalan santai?



Fenomena ini bukan kebetulan. Aktivitas berjalan diketahui dapat meningkatkan kreativitas, fleksibilitas berpikir, dan kemampuan menghasilkan ide baru.



Dalam konteks terapi, kondisi tersebut membantu seseorang melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Pikiran yang sebelumnya terasa buntu sering kali menjadi lebih terbuka setelah tubuh bergerak.



5. Anda Mengalami Stres Akibat Rutinitas yang Padat



Tekanan pekerjaan, tugas akademik, atau tanggung jawab keluarga sering membuat seseorang merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan.



Terapi jalan sambil bicara menawarkan suasana yang berbeda dari lingkungan sehari-hari. Perubahan lingkungan ini membantu otak melepaskan diri sejenak dari sumber stres sehingga percakapan dengan psikolog dapat berlangsung lebih santai.



Bagi banyak orang, perpindahan dari ruang kerja ke ruang terbuka memberikan efek psikologis yang menyegarkan.



6. Anda Merasa Canggung di Ruang Konseling



Sebagian orang menganggap ruang terapi terasa terlalu formal sehingga muncul rasa gugup atau takut dinilai.



Terapi di luar ruangan sering kali memberikan suasana yang lebih alami. Berjalan berdampingan membuat interaksi terasa seperti percakapan biasa, meskipun tetap memiliki tujuan terapeutik.



Perasaan nyaman ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara klien dan psikolog.



7. Anda Mengalami Kecemasan Ringan hingga Sedang



Aktivitas fisik ringan seperti berjalan diketahui dapat membantu menurunkan gejala kecemasan melalui pelepasan endorfin serta pengaturan sistem saraf.



Ketika berjalan dipadukan dengan sesi konseling, seseorang memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu efek relaksasi dari aktivitas fisik dan dukungan psikologis melalui proses terapi.



Namun, perlu dipahami bahwa terapi jalan sambil bicara tetap harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu dan dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional.



8. Anda Ingin Meningkatkan Kesadaran Diri (Self-Awareness)



Berjalan memberikan kesempatan untuk memperhatikan lingkungan sekitar, napas, langkah kaki, dan sensasi tubuh.



Kondisi ini mendukung praktik mindfulness, yaitu kemampuan memusatkan perhatian pada momen saat ini tanpa menghakimi.



Ketika seseorang lebih sadar terhadap dirinya sendiri, proses mengenali emosi, pola pikir, maupun kebiasaan yang kurang sehat menjadi lebih mudah.



9. Anda Menyukai Aktivitas Fisik Ringan



Jika Anda memang menikmati berjalan santai sebagai bagian dari rutinitas, terapi jenis ini kemungkinan terasa lebih menyenangkan.



Perasaan senang terhadap aktivitas yang dilakukan dapat meningkatkan motivasi untuk hadir secara konsisten dalam sesi terapi.



Konsistensi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan proses psikoterapi.



10. Anda Mencari Pendekatan Terapi yang Lebih Fleksibel



Tidak semua orang merasa bahwa terapi harus dilakukan di ruangan tertutup.



Sebagian individu justru lebih mudah membangun koneksi emosional ketika berada di lingkungan yang lebih santai. Terapi jalan sambil bicara menawarkan fleksibilitas tersebut tanpa mengurangi kualitas proses konseling, selama dilakukan oleh tenaga profesional dan dalam kondisi yang aman.



Pendekatan ini menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin menjalani terapi dengan pengalaman yang terasa lebih natural.



Apakah Terapi Jalan Sambil Bicara Cocok untuk Semua Orang?



Jawabannya adalah tidak selalu.



Meskipun memiliki banyak manfaat, terapi jalan sambil bicara mungkin kurang sesuai bagi orang yang memiliki keterbatasan mobilitas, membutuhkan privasi tinggi, mengalami kondisi medis tertentu, atau sedang menjalani penanganan krisis psikologis yang memerlukan lingkungan lebih terkendali.



Selain itu, faktor cuaca, keamanan lokasi, dan tingkat kenyamanan klien juga perlu dipertimbangkan sebelum memilih metode ini.



Karena itu, keputusan menggunakan terapi jalan sambil bicara sebaiknya didiskusikan bersama psikolog agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan terapi masing-masing individu.



Kesimpulan



Terapi jalan sambil bicara merupakan pendekatan psikologis yang memadukan konseling dengan aktivitas berjalan di ruang terbuka. Metode ini dapat membantu sebagian orang merasa lebih rileks, lebih mudah mengekspresikan emosi, serta memperoleh perspektif baru dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup.



Jika Anda merasa sulit terbuka dalam sesi terapi konvensional, lebih nyaman berada di alam, mudah berpikir saat berjalan, atau ingin menjalani terapi dengan suasana yang lebih santai, pendekatan ini layak dipertimbangkan.





Meski demikian, tidak ada satu metode terapi yang paling tepat untuk semua orang. Langkah terbaik adalah berkonsultasi dengan psikolog agar dapat menentukan jenis terapi yang paling sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan tujuan kesehatan mental Anda.***