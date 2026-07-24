8 Alasan Mengapa Memberi Nasihat Justru Bisa Membuat Seseorang Merasa Lebih Buruk Menurut Psikologi

seseorang yang tidak disukai karena memberi nasihat / foto: Magnific/user25451090

JawaPos.com - Ketika melihat seseorang sedang mengalami kesulitan, respons alami banyak orang adalah memberikan nasihat. Kita percaya bahwa dengan membagikan pengalaman atau solusi, orang tersebut akan merasa terbantu dan segera menemukan jalan keluar. Kalimat seperti, "Kamu harus lebih sabar," "Coba berpikir positif," atau "Aku dulu juga pernah mengalaminya, lakukan saja ini," sering kali diucapkan dengan niat baik.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang baik. Dalam banyak situasi, nasihat yang diberikan terlalu cepat justru dapat membuat seseorang merasa lebih buruk, lebih tertekan, bahkan semakin menjauh dari orang yang ingin membantunya.



Hal ini bukan berarti memberi nasihat selalu salah. Masalahnya terletak pada waktu, cara penyampaian, dan kondisi emosional orang yang menerimanya. Saat seseorang sedang berada dalam tekanan, kebutuhan utamanya sering kali bukan solusi, melainkan didengarkan, dipahami, dan divalidasi.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (24/7), terdapat delapan alasan psikologis mengapa memberi nasihat justru bisa membuat seseorang merasa lebih buruk.



1. Membuat Seseorang Merasa Perasaannya Tidak Dipahami



Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah merasa dimengerti. Ketika seseorang menceritakan masalahnya, sering kali ia ingin didengarkan terlebih dahulu.



Namun, jika lawan bicara langsung memberikan solusi tanpa memahami emosi yang sedang dirasakan, orang tersebut bisa merasa bahwa kesedihannya dianggap sepele.



Misalnya:



"Aku benar-benar stres dengan pekerjaanku."



Lalu dijawab:



"Kalau begitu tinggal cari pekerjaan baru."



Secara logika mungkin solusi itu benar. Namun secara emosional, jawaban tersebut mengabaikan rasa takut, kecewa, dan kebingungan yang sedang dialami.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan kurangnya validasi emosi. Ketika emosi seseorang tidak divalidasi, mereka cenderung merasa sendirian dan tidak dipahami.



2. Memunculkan Kesan Bahwa Masalahnya Sangat Mudah Diselesaikan



Sering kali nasihat terdengar sederhana dibandingkan kenyataan yang dihadapi.



Kalimat seperti:



"Santai saja."

"Jangan dipikirkan."

"Move on."

"Ikhlas saja."



terdengar mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan.



Akibatnya, penerima nasihat bisa berpikir:



"Kalau memang semudah itu, kenapa aku masih kesulitan?"



Pemikiran ini justru meningkatkan rasa frustrasi dan membuat mereka merasa ada yang salah dengan dirinya.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai oversimplification, yaitu penyederhanaan masalah yang sebenarnya kompleks.



3. Mengurangi Rasa Memiliki Kendali atas Hidup Sendiri



Menurut Self-Determination Theory, manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa memiliki kendali terhadap keputusan hidupnya.



Ketika seseorang terus-menerus diberi tahu apa yang harus dilakukan, ia bisa merasa kehilangan otonomi.



Misalnya:



"Kamu harus putus."

"Kamu wajib resign."

"Pokoknya lakukan ini."



Nasihat yang terlalu mengarahkan dapat membuat seseorang merasa bahwa pendapatnya sendiri tidak dihargai.



Ironisnya, semakin dipaksa, semakin besar kemungkinan seseorang justru menolak nasihat tersebut.



4. Menimbulkan Perasaan Dihakimi



Nasihat kadang disampaikan dengan nada yang tanpa disadari mengandung penilaian.



Contohnya:



"Harusnya kamu dari dulu begitu."

"Makanya jangan keras kepala."

"Itu akibat keputusanmu sendiri."



Meskipun mungkin benar, cara penyampaian seperti ini dapat memicu rasa malu.



Dalam psikologi, rasa malu merupakan emosi yang sangat kuat karena berkaitan dengan harga diri.



Alih-alih termotivasi memperbaiki keadaan, seseorang justru bisa merasa dirinya gagal sebagai individu.



5. Otak Sulit Menerima Solusi Saat Sedang Dipenuhi Emosi



Ketika seseorang sedang marah, sedih, cemas, atau panik, bagian otak yang mengatur emosi bekerja lebih dominan dibandingkan bagian yang bertanggung jawab atas logika dan pengambilan keputusan.



Akibatnya, solusi yang sebenarnya masuk akal menjadi sulit diproses.



Inilah alasan mengapa orang yang sedang menangis sering kali tidak membutuhkan ceramah panjang.



Yang mereka butuhkan adalah rasa aman terlebih dahulu.



Setelah kondisi emosinya lebih stabil, barulah mereka lebih siap menerima saran atau solusi.



6. Membandingkan Pengalaman Bisa Membuat Orang Merasa Diremehkan



Banyak orang mencoba membantu dengan mengatakan:



"Aku juga pernah mengalami hal yang sama."

"Masalahku dulu lebih berat."



Tujuannya mungkin untuk memberi harapan.



Namun, bagi penerima, hal ini justru bisa terdengar seperti kompetisi penderitaan.



Setiap orang memiliki latar belakang, kemampuan menghadapi stres, serta kondisi hidup yang berbeda.



Apa yang terasa ringan bagi satu orang belum tentu ringan bagi orang lain.



Dalam psikologi, membandingkan pengalaman dapat mengurangi rasa empati karena perhatian berpindah dari orang yang sedang bercerita kepada pengalaman si pemberi nasihat.



7. Terlalu Banyak Nasihat Justru Menambah Beban Mental



Ketika seseorang sedang bingung, menerima banyak nasihat sekaligus bisa membuat pikirannya semakin penuh.



Misalnya ada yang menyuruh:



lebih sabar,

lebih optimis,

olahraga,

resign,

menikah,

pindah kota,

meditasi,

berlibur.



Semua terdengar baik.



Namun banyak pilihan justru membuat seseorang mengalami decision overload, yaitu kondisi ketika terlalu banyak pilihan membuat otak semakin sulit mengambil keputusan.



Alih-alih merasa terbantu, mereka menjadi semakin bingung.



8. Banyak Orang Sebenarnya Tidak Mencari Solusi, Melainkan Dukungan Emosional



Inilah poin yang paling sering disalahpahami.



Tidak semua orang yang bercerita sedang meminta solusi.



Sering kali mereka hanya ingin:



didengar,

diterima,

dipahami,

ditemani.



Psikologi menunjukkan bahwa dukungan emosional sering kali lebih efektif dibandingkan nasihat langsung.



Kalimat seperti:



"Aku bisa memahami kenapa kamu merasa seperti itu."

"Terima kasih sudah mau cerita."

"Aku di sini kalau kamu butuh teman."



sering kali memberikan rasa nyaman yang jauh lebih besar daripada daftar solusi panjang.



Setelah merasa tenang dan diterima, seseorang biasanya akan lebih mudah menemukan solusi mereka sendiri.



Kapan Sebaiknya Memberikan Nasihat?



Memberi nasihat bukanlah sesuatu yang buruk. Yang penting adalah mengetahui kapan waktu yang tepat.



Beberapa kondisi yang lebih ideal untuk memberi nasihat antara lain:



Ketika orang tersebut memang meminta saran.

Setelah ia selesai meluapkan emosinya.

Setelah kita benar-benar memahami situasinya.

Saat nasihat diberikan sebagai pilihan, bukan perintah.

Ketika disampaikan dengan empati dan tanpa menghakimi.



Misalnya, daripada berkata:



"Kamu harus melakukan ini."



Lebih baik mengatakan:



"Kalau kamu mau, ada satu ide yang mungkin bisa dipertimbangkan."



Perbedaan kecil dalam cara berbicara dapat membuat penerima merasa tetap memiliki kendali atas keputusannya.



Cara Mendukung Seseorang Tanpa Langsung Memberi Nasihat



Jika ingin benar-benar membantu, cobalah langkah-langkah berikut:



Dengarkan tanpa memotong pembicaraan.

Tunjukkan empati terhadap perasaannya.

Validasi emosinya tanpa menghakimi.

Tanyakan apakah ia ingin didengarkan atau ingin mendapatkan saran.

Berikan dukungan, bukan tekanan.



Pertanyaan sederhana seperti:



"Kamu ingin aku cuma dengerin, atau kamu ingin kita cari solusi bersama?"



dapat membuat komunikasi menjadi jauh lebih efektif.



Kesimpulan



Memberi nasihat sering kali dilakukan dengan niat baik, tetapi niat baik saja tidak selalu cukup. Menurut psikologi, nasihat yang diberikan terlalu cepat dapat membuat seseorang merasa tidak dipahami, dihakimi, kehilangan kendali, bahkan semakin tertekan. Hal ini terjadi karena pada saat sedang mengalami tekanan emosional, kebutuhan utama seseorang bukanlah solusi instan, melainkan rasa aman, penerimaan, dan empati.





Mendengarkan dengan penuh perhatian, memvalidasi perasaan, serta menghargai kemampuan seseorang untuk menemukan jalannya sendiri sering kali jauh lebih membantu daripada memberikan sederet petuah. Dengan memahami kebutuhan emosional orang lain, kita tidak hanya menjadi pendengar yang lebih baik, tetapi juga mampu memberikan dukungan yang benar-benar bermakna.***