Jika Kakek dan Nenek Tidak Ingin Kehilangan Kontak dengan Cucu, Jauhkan 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang kehilangan kontak dengan cucu / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Hubungan antara kakek, nenek, dan cucu sering kali menjadi salah satu ikatan paling hangat dalam sebuah keluarga. Kehadiran kakek dan nenek bukan hanya memberikan kasih sayang tambahan, tetapi juga menjadi sumber pengalaman hidup, nilai-nilai keluarga, dan rasa aman bagi anak-anak.

Namun, seiring bertambahnya usia cucu, hubungan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Banyak kakek dan nenek merasa cucu mulai menjauh, jarang menelepon, enggan berkunjung, atau bahkan terlihat canggung saat bertemu.



Tidak sedikit yang menganggap penyebabnya semata-mata karena perkembangan teknologi atau kesibukan generasi muda. Padahal, psikologi hubungan keluarga menunjukkan bahwa kualitas hubungan antargenerasi sangat dipengaruhi oleh pola interaksi yang dibangun selama bertahun-tahun.



Sering kali, bukan kurangnya kasih sayang yang membuat cucu menjauh, melainkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tanpa disadari menciptakan jarak emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (22/7), jika anda ingin tetap memiliki hubungan yang hangat hingga cucu dewasa, berikut tujuh kebiasaan yang sebaiknya dihindari menurut berbagai temuan dalam psikologi keluarga.



1. Terlalu Sering Mengkritik Pilihan Hidup Cucu



Memberikan nasihat adalah bentuk kepedulian. Namun, ketika setiap percakapan berubah menjadi kritik, cucu bisa merasa tidak pernah cukup baik.



Komentar seperti:



"Kamu sekarang gemukan."

"Harusnya ambil jurusan lain."

"Zaman dulu nenek seusiamu sudah bekerja."



Mungkin terdengar biasa bagi orang yang mengucapkannya, tetapi bagi cucu, ucapan seperti ini dapat menurunkan rasa nyaman.



Dalam psikologi, kritik yang berulang cenderung memicu respons defensif. Akibatnya, seseorang akan mulai menghindari interaksi dengan orang yang dianggap sering membuatnya merasa dihakimi.



Sebaliknya, cucu lebih senang menghabiskan waktu bersama anggota keluarga yang membuat mereka merasa diterima apa adanya.



2. Membandingkan Cucu dengan Saudara atau Sepupunya



Kalimat seperti:



"Lihat kakakmu lebih rajin."



"Sepupumu sudah sukses."



Sekilas mungkin dimaksudkan sebagai motivasi.



Namun menurut psikologi perkembangan, perbandingan sosial justru dapat merusak harga diri dan memperlemah hubungan emosional.



Alih-alih termotivasi, cucu justru merasa dirinya tidak pernah cukup baik di mata kakek dan nenek.



Hubungan yang sehat tumbuh ketika setiap anak dihargai sebagai individu yang unik, bukan diukur berdasarkan pencapaian orang lain.



3. Selalu Ingin Mengontrol Keputusan Mereka



Semakin dewasa, cucu akan mulai membangun identitas dan kehidupannya sendiri.



Mulai dari memilih sekolah, pekerjaan, pasangan, hingga gaya hidup.



Ketika kakek atau nenek terus berusaha mengendalikan setiap keputusan mereka, hubungan dapat berubah menjadi penuh tekanan.



Psikologi menyebut bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar akan otonomi.



Ketika kebutuhan ini tidak dihormati, seseorang cenderung menjaga jarak demi mempertahankan kebebasannya.



Mendukung bukan berarti harus selalu setuju.



Kadang yang dibutuhkan cucu hanyalah seseorang yang mau mendengarkan tanpa memaksakan kehendak.



4. Terlalu Sering Membicarakan Kesalahan Masa Lalu



Sebagian orang tua atau kakek nenek memiliki kebiasaan mengingat kembali kesalahan yang pernah dilakukan cucu.



Misalnya:



nilai sekolah yang buruk,

kenakalan saat kecil,

kegagalan dalam pekerjaan,

atau keputusan yang pernah disesali.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang sehat lebih banyak dibangun melalui penerimaan daripada pengungkitan masa lalu.



Ketika seseorang terus diingatkan pada kesalahannya, ia akan merasa identitasnya tidak pernah berubah di mata keluarga.



Lama-kelamaan, ia memilih mengurangi komunikasi untuk menghindari rasa tidak nyaman tersebut.



5. Menganggap Pendapat Generasi Muda Selalu Salah



Perbedaan usia memang membawa perbedaan cara berpikir.



Namun, menganggap semua pandangan cucu keliru hanya karena berbeda dapat membuat mereka enggan berbagi cerita.



Kalimat seperti:



"Anak zaman sekarang memang aneh."

"Dulu tidak ada yang seperti itu."

"Kamu masih kecil, tidak tahu apa-apa."



Mungkin terdengar sederhana, tetapi jika terus diulang akan membuat cucu merasa suaranya tidak dihargai.



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa hubungan yang kuat dibangun melalui rasa saling menghormati, bukan sekadar senioritas.



6. Menggunakan Rasa Bersalah untuk Mendekatkan Mereka



Sebagian orang tanpa sadar berkata:



"Sekarang sudah lupa sama nenek ya."



"Kalau nenek sudah tidak ada nanti baru menyesal."



"Kamu lebih sayang teman daripada keluarga."



Ucapan seperti ini memang dapat membuat cucu datang sesekali.



Namun, hubungan yang dibangun melalui rasa bersalah biasanya tidak bertahan lama.



Psikologi menyebut bahwa rasa bersalah yang terus dimanfaatkan justru membuat seseorang ingin menghindari sumber tekanan tersebut.



Hubungan yang langgeng lahir dari rasa nyaman, bukan kewajiban yang dipaksakan.



7. Kurang Mau Mendengarkan Cerita Mereka



Banyak orang tua merasa sudah mendengarkan, padahal sebenarnya hanya menunggu giliran berbicara.



Ketika cucu bercerita, pembicaraan sering kali langsung dialihkan menjadi pengalaman masa lalu sang kakek atau nenek.



Akibatnya, cucu merasa kisahnya tidak benar-benar didengar.



Dalam psikologi hubungan interpersonal, mendengarkan secara aktif merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang paling kuat.



Tatapan mata, perhatian penuh, serta pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan akan membuat seseorang merasa dihargai.



Bahkan percakapan singkat bisa meninggalkan kesan mendalam ketika seseorang benar-benar merasa didengarkan.



Hubungan yang Bertahan Dibangun dari Rasa Aman



Pada akhirnya, kedekatan antara kakek, nenek, dan cucu bukan ditentukan oleh seberapa sering mereka bertemu, melainkan oleh bagaimana perasaan yang muncul setiap kali mereka bersama.



Jika setiap pertemuan dipenuhi kritik, perbandingan, atau tekanan, cucu mungkin tetap datang karena kewajiban. Namun, kedekatan emosional perlahan akan memudar.



Sebaliknya, ketika kakek dan nenek mampu menjadi sosok yang menerima, mendukung, menghargai pendapat, serta memberikan ruang bagi cucu untuk menjadi dirinya sendiri, hubungan itu akan terasa sebagai tempat pulang yang menenangkan.



Psikologi mengingatkan bahwa setiap hubungan membutuhkan rasa aman agar dapat bertahan. Cucu mungkin akan tumbuh dewasa, memiliki pekerjaan, pasangan, bahkan keluarga sendiri. Tetapi jika bersama kakek dan nenek mereka selalu merasa diterima tanpa syarat, mereka akan tetap menyempatkan diri untuk menelepon, berkunjung, dan berbagi cerita.





Pada akhirnya, kenangan yang paling melekat bukanlah hadiah mahal atau nasihat panjang, melainkan perasaan bahwa ada seseorang yang selalu membuat mereka merasa dicintai, didengarkan, dan diterima apa adanya. Itulah fondasi hubungan antargenerasi yang mampu bertahan sepanjang hidup.***