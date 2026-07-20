Menurut Psikologi, Kerap Memeriksa Siapa Saja yang akan Pergi Sebelum Menyetujui Rencana, Anda Mungkin Memiliki 7 Kepribadian

Ilustrasi seseorang yang selalu memeriksa siapa saja yang pergi sebelum menyetujui ajakan atau rencana. (Freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda diajak ke suatu acara dan respons pertama Anda adalah, "Siapa saja yang ikut?"
Jika ini terdengar familiar, jangan khawatir—Anda tidak sendiri.
Banyak orang melakukan hal ini bukan karena tidak sopan atau pemilih, tetapi karena preferensi psikologis yang mendalam.
Psikologi menunjukkan bahwa orang yang cenderung memeriksa daftar orang yang hadir sebelum menyetujui suatu rencana sering kali memiliki kepribadian dan pola pikir tertentu yang memengaruhi bagaimana mereka memandang interaksi sosial.
DIlansir dari Geediting, terdapat 7 kepribadian umum yang mungkin Anda miliki jika Anda memiliki kebiasaan ini:
1. Sangat Sadar Sosial (Socially Aware)
Orang yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi sangat peka terhadap dinamika kelompok.
Mereka tidak hanya mempertimbangkan siapa yang akan hadir, tetapi juga membayangkan bagaimana interaksi akan terjadi.
Mereka ingin menghindari potensi ketegangan sosial, konflik, atau bahkan hanya situasi yang canggung.
Alih-alih bersikap pasif, mereka mengambil langkah proaktif untuk memastikan suasana yang nyaman dan selaras dengan energi mereka.
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