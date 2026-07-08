Orang yang Suka Menghabiskan Waktu Sendirian Biasanya Memiliki 6 Hobi Nyaman yang Membuat Mereka Benar-benar Bahagia

JawaPos.com - Baik Anda seorang introvert yang memproklamirkan diri atau baru belajar mencintai perusahaan Anda sendiri, kemungkinan besar Anda mendambakan sesuatu untuk mengisi waktu Anda.

Lagi pula, Anda hanya dapat menggulir malapetaka dan menonton ulang Gilmore Girls atau The Office berkali-kali. Devon Noehring yang memproklamirkan diri sebagai introvert memiliki solusi.

Dia berbagi enam hobi yang cepat dan mudah dipelajari, dan juga menyenangkan untuk diikuti saat Anda sendirian. "Ini adalah beberapa kegiatan kecil favorit saya untuk dilakukan, "katanya," dan itu adalah cara sempurna untuk meromantisasi siang atau malam sendirian."

Sebagai bonus tambahan, beberapa hobi ini telah terbukti mengurangi stres, meningkatkan kesehatan otak, dan membantu Anda tetap tajam seiring bertambahnya usia. Dilansir dari yourtango pada Rabu (8/7), orang yang suka menghabiskan waktu sendirian seringkali memiliki enam hobi yang nyaman ini:

1. Bordir

Meskipun mungkin tampak menakutkan untuk mengambil hobi baru, berkomitmen untuk mempelajarinya, dan membeli bahan-bahan yang diperlukan, terkadang hal itu sepadan dengan kerumitannya.

Hobi tidak hanya terbukti membantu kesehatan mental dan fisik, tetapi juga merupakan cara yang luar biasa untuk menghilangkan stres di penghujung hari yang sulit.

Hanya memiliki akses ke satu hobi di rumah dapat mengingatkan Anda untuk memusatkan diri, dan menyulam sangat cocok untuk itu.