8 Prinsip Hidup Orang yang Berduit tapi Tak Pernah Pamer Kekayaan, Apa Saja?

prinsip hidup orang yang berduit tapi tak pernah pamer kekayaan. (Freepik/ katemangostar)
JawaPos.com - Tidak semua orang yang memiliki banyak harta memilih untuk menunjukkan kekayaannya kepada publik.
Sebaliknya, banyak individu berpenghasilan tinggi justru menjalani hidup dengan sederhana dan lebih mengutamakan ketenangan daripada mencari pengakuan dari orang lain.
Sikap tersebut lahir dari prinsip hidup yang menempatkan kerendahan hati, pengendalian diri, dan keseimbangan sebagai nilai utama.
Bagi mereka, kekayaan bukan sesuatu yang harus dipamerkan, melainkan dikelola secara bijaksana demi kehidupan yang lebih bermakna.
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Mengutip Geediting.com, terdapat delapan prinsip yang umum dimiliki oleh orang-orang berduit yang tetap rendah hati dan tidak gemar memamerkan kekayaannya.
1. Mengutamakan nilai daripada penampilan
Uang bukanlah sekadar alat untuk akumulasi harta, melainkan instrumen yang digunakan secara bijaksana oleh mereka yang memilikinya.
Ketika berbicara tentang finansial mapan, kebanyakan orang langsung membayangkan mobil mewah, rumah megah, dan barang-barang bermerek terkenal di seluruh dunia.
Namun kenyataannya, mereka yang memiliki aset besar justru tidak terlalu tertarik dengan konsumsi mencolok seperti yang sering orang bayangkan.
Keputusan yang dibuat selalu berdasarkan nilai jangka panjang, bukan untuk pamer atau mendapatkan pengakuan sosial dari orang lain di sekitar.
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