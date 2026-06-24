Bisa Tinggalkan HP di Ruangan Lain Tanpa Cemas? Anda Punya 9 Ciri Kepribadian Langka Ini

JawaPos.com - Ponsel pintar memang menjadi alat terbaik untuk terhubung dengan kerabat yang tinggal jauh. Namun di sisi lain, terlalu sering menatap layar justru bisa memutuskan komunikasi dengan orang-orang yang berada tepat di depan mata Anda.

Sebagian besar orang saat ini merasa cemas atau mati gaya jika harus berpisah dari gadget mereka, bahkan untuk beberapa menit saja. Namun, ada sebagian kecil orang yang justru merasa sangat santai dan nyaman saat meletakkan ponsel mereka di ruangan lain.

Kondisi psikologis ini ternyata bukan sekadar kebiasaan biasa, melainkan cerminan dari kekuatan mental yang sangat jarang dimiliki orang modern.

Ketika seseorang mampu memutus koneksi digital secara sukarela, hal tersebut mengungkapkan beberapa kualitas karakter yang sangat berharga.

Dikutip dari Your Tango, karakter unik inilah yang pada akhirnya membuat mereka mampu menjalani kehidupan nyata yang jauh lebih bahagia dan berkualitas.

Memiliki Kepribadian Ramah dan Kemandirian yang Kuat Orang yang mengalami kecemasan sosial sering kali merasa bingung dan canggung dengan gerakan tubuh mereka sendiri di tengah keramaian. Untuk mengalihkan rasa tidak nyaman tersebut, mereka biasanya langsung membuka ponsel agar terlihat sibuk dan menghindari interaksi nyata. Hal ini terkadang membuat orang lain memandang mereka secara negatif atau kurang bersahabat.

Sebaliknya, orang yang tidak ketergantungan pada ponsel cenderung memiliki kepribadian yang ramah dan mudah bergaul. Mereka tidak membutuhkan layar digital sebagai penopang rasa percaya diri, karena mereka fokus sepenuhnya pada percakapan tatap muka.

Selain ramah, individu seperti ini juga dikenal sangat mandiri dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Saat menghadiri acara pesta atau ketika suasana obrolan sedang sepi, mereka tidak akan menjadikan ponsel sebagai pelarian emosional.