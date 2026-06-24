Bisa Tinggalkan HP di Ruangan Lain Tanpa Cemas? Anda Punya 9 Ciri Kepribadian Langka Ini

Ilustrasi Hidup Lebih Tenang saat meninggalkan handphone. (benzoix/magnific)
JawaPos.com - Ponsel pintar memang menjadi alat terbaik untuk terhubung dengan kerabat yang tinggal jauh. Namun di sisi lain, terlalu sering menatap layar justru bisa memutuskan komunikasi dengan orang-orang yang berada tepat di depan mata Anda.
Sebagian besar orang saat ini merasa cemas atau mati gaya jika harus berpisah dari gadget mereka, bahkan untuk beberapa menit saja. Namun, ada sebagian kecil orang yang justru merasa sangat santai dan nyaman saat meletakkan ponsel mereka di ruangan lain.
Kondisi psikologis ini ternyata bukan sekadar kebiasaan biasa, melainkan cerminan dari kekuatan mental yang sangat jarang dimiliki orang modern.
Ketika seseorang mampu memutus koneksi digital secara sukarela, hal tersebut mengungkapkan beberapa kualitas karakter yang sangat berharga.
Dikutip dari Your Tango, karakter unik inilah yang pada akhirnya membuat mereka mampu menjalani kehidupan nyata yang jauh lebih bahagia dan berkualitas.
Orang yang mengalami kecemasan sosial sering kali merasa bingung dan canggung dengan gerakan tubuh mereka sendiri di tengah keramaian. Untuk mengalihkan rasa tidak nyaman tersebut, mereka biasanya langsung membuka ponsel agar terlihat sibuk dan menghindari interaksi nyata. Hal ini terkadang membuat orang lain memandang mereka secara negatif atau kurang bersahabat.
Sebaliknya, orang yang tidak ketergantungan pada ponsel cenderung memiliki kepribadian yang ramah dan mudah bergaul. Mereka tidak membutuhkan layar digital sebagai penopang rasa percaya diri, karena mereka fokus sepenuhnya pada percakapan tatap muka.
Selain ramah, individu seperti ini juga dikenal sangat mandiri dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Saat menghadiri acara pesta atau ketika suasana obrolan sedang sepi, mereka tidak akan menjadikan ponsel sebagai pelarian emosional.
Karakter mandiri ini membuat mereka mampu menciptakan kualitas hidup yang mereka inginkan tanpa harus ikut-ikutan tren di media sosial.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia