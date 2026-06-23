Orang yang Nyaman Makan Sendirian di Tempat Umum Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Makan sering kali dipandang sebagai aktivitas sosial di banyak budaya. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa meja makan adalah tempat utama untuk berbagi cerita, tawa, dan kebersamaan. Akibatnya, tidak sedikit orang yang merasa canggung, bahkan takut dihakimi, saat harus makan sendirian di restoran, kafe, atau warung yang ramai.

Namun, dunia psikologi melihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda. Orang yang mampu makan sendirian di tempat umum tanpa rasa canggung bukanlah sosok yang "kesepian" atau "tidak punya teman", sebagaimana stigma yang sering melekat. Sebaliknya, dalam banyak kasus, hal ini justru menunjukkan kualitas psikologis tertentu yang tidak dimiliki oleh semua orang.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri unik yang biasanya melekat pada orang-orang yang nyaman makan sendirian di ruang publik berdasarkan analisis psikologis.

1. Memiliki Rasa Percaya Diri yang Stabil

Orang yang bisa duduk sendiri di restoran tanpa sibuk memikirkan pandangan orang lain umumnya memiliki kepercayaan diri yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Mereka tidak membutuhkan kehadiran orang lain untuk merasa "pantas" berada di suatu tempat.

Dalam psikologi, ini disebut sebagai self-confidence yang matang, bukan kepercayaan diri yang keras atau pamer, melainkan keyakinan tenang bahwa dirinya sudah cukup. Mereka tidak merasa harus ditemani agar keberadaannya diakui.

2. Nyaman dengan Diri Sendiri (Self-Comfort)

Salah satu ciri paling kuat adalah kemampuan menikmati waktu bersama diri sendiri. Banyak orang merasa gelisah ketika sendirian karena harus berhadapan dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Sebaliknya, mereka yang nyaman makan sendirian biasanya tidak takut dengan keheningan.

Psikologi menyebut ini sebagai self-comfort, kemampuan untuk hadir sepenuhnya bersama diri sendiri tanpa distraksi. Makan sendirian bukan momen kesepian bagi mereka, melainkan ruang jeda untuk bernapas dan menikmati saat ini.