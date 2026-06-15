9 Hal yang Kamu Ucapkan yang Membuat Orang-Orang Saling Bertukar Pandangan 'Aduh' di Belakangmu

seseorang yang membuat orang lain tidak nyaman./Magnific/fotostockvientocuatro
JawaPos.com - Pernahkah kamu selesai berbicara lalu merasa suasana tiba-tiba menjadi canggung? Atau melihat orang-orang saling melirik setelah kamu mengatakan sesuatu? Terkadang, bukan karena orang lain tidak menyukai kita. Masalahnya adalah beberapa kalimat yang kita anggap biasa ternyata terdengar menjengkelkan, arogan, atau tidak peka bagi orang lain.
Dalam psikologi komunikasi, cara seseorang berbicara sering kali lebih berpengaruh daripada isi pesannya. Kata-kata tertentu dapat membuat orang merasa diremehkan, tidak didengar, atau bahkan dimanipulasi. Akibatnya, mereka mungkin tidak mengkritik secara langsung, tetapi diam-diam bertukar pandangan yang seolah berkata, “Aduh, dia lagi.”
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat sembilan hal yang sering diucapkan seseorang yang tanpa sadar membuat orang lain bereaksi seperti itu.
1. “Aku cuma jujur, kok.”
Kejujuran memang penting. Namun, banyak orang menggunakan kalimat ini sebagai tameng untuk menyampaikan kritik yang kasar atau tidak perlu.
Ketika seseorang berkata, “Aku cuma jujur,” setelah melontarkan komentar yang menyakitkan, orang lain sering melihatnya bukan sebagai kejujuran, melainkan kurangnya empati.
Psikolog telah lama menekankan bahwa komunikasi yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: kejujuran dan kepedulian. Jika hanya ada kejujuran tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, hasilnya sering kali lebih mirip serangan daripada bantuan.
Orang-orang biasanya tidak akan memperdebatkannya saat itu juga. Mereka hanya saling melirik dan berpikir, “Dia sadar tidak sih cara ngomongnya?”
2. “Kalau aku sih lebih baik...”
Setiap kali seseorang berbagi pengalaman, masalah, atau pencapaian, lalu kamu langsung membandingkannya dengan dirimu sendiri, orang lain bisa merasa kamu sedang berusaha menjadi pusat perhatian.
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