Merasa Berbeda dari Banyak Orang di Sekitar ? 7 Ciri Ini Menjelaskan Alasannya Menurut Psikologi

seseorang yang merasa berbeda dari orang sekitar./Magnific/nensuria
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa seperti berada di frekuensi yang berbeda dibandingkan orang-orang di sekitar Anda? Meski berada dalam lingkungan yang sama, terkadang ada perasaan bahwa cara Anda berpikir, merasakan, atau memandang dunia tidak selalu sejalan dengan mayoritas.
Perasaan seperti ini cukup umum dan tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah. Psikologi justru menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kepribadian, cara berpikir, serta kebutuhan emosional yang berbeda. Dalam banyak kasus, perasaan “berbeda” dapat berasal dari karakteristik tertentu yang membuat seseorang memiliki perspektif unik terhadap kehidupan.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat tujuh ciri yang menurut psikologi dapat menjelaskan mengapa Anda merasa berbeda dari banyak orang di sekitar Anda.
1. Anda Memiliki Tingkat Introspeksi yang Tinggi
Sebagian orang menjalani hari dengan fokus pada aktivitas dan hal-hal yang terjadi di luar diri mereka. Namun, ada pula orang yang lebih sering merenungkan pikiran, perasaan, dan makna dari berbagai pengalaman yang mereka alami.
Jika Anda sering mempertanyakan alasan di balik tindakan Anda sendiri, memikirkan tujuan hidup, atau mencoba memahami emosi secara mendalam, kemungkinan Anda memiliki tingkat introspeksi yang tinggi.
Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai salah satu bentuk kesadaran diri yang kuat. Orang yang sangat reflektif cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih memahami diri sendiri. Namun, sifat ini juga dapat membuat mereka merasa tidak selalu cocok dengan lingkungan yang lebih menyukai percakapan ringan atau aktivitas yang serba cepat.
2. Anda Lebih Menyukai Hubungan yang Mendalam daripada Banyak Pertemanan
Tidak semua orang merasa nyaman dengan lingkaran pertemanan yang besar. Bagi sebagian individu, memiliki satu atau dua hubungan yang benar-benar bermakna terasa jauh lebih memuaskan dibandingkan mengenal banyak orang secara dangkal.
Menurut psikologi, kebutuhan akan koneksi yang mendalam sering ditemukan pada orang yang memiliki empati tinggi atau kepribadian introvert. Mereka menghargai kejujuran, kepercayaan, dan percakapan yang bermakna.
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