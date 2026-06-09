3 Kebiasaan yang Dianggap Malas Padahal Tanda Kecerdasan Seseorang

ilustrasi orang yang tidur. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Beberapa tindakan manusia sering kali disalahartikan sebagai tanda kemalasan atau kurangnya kemauan untuk aktif.

Namun, psikologi menemukan bahwa setidaknya terdapat kebiasaan yang sebenarnya merupakan tanda orang cerdas.

Melansir psychologytoday, mari simak tiga kebiasaan yang sering dianggap malas padahal ternyata tanda kecerdasan seseorang.

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1. Seseorang tidak berusaha melakukan pekerjaan yang tidak perlu

Kebiasaan ini mungkin terdengar agak provokatif. Secara umum diyakini bahwa orang cerdas bekerja lebih keras daripada orang lain.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu menyebabkan pengeluaran energi yang berlebihan.

Terdapat sebuah hipotesis yang disebut efisiensi saraf.

Hipotesis ini menyatakan selama tugas-tugas kompleks, otak orang dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi mungkin menggunakan lebih sedikit sumber daya.