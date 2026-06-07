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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.42 WIB

10 Pertanyaan Orang Cerdas saat Terjebak untuk Menemukan Solusi Dalam Hidup, Menurut Psikologi

Orang cerdas saat terjebak untuk menemukan solusi hidup menurut psikologi (Magnific/Stockking) - Image

Orang cerdas saat terjebak untuk menemukan solusi hidup menurut psikologi (Magnific/Stockking)

JawaPos.com – Orang yang benar-benar cerdas tidak hanya pandai menjawab pertanyaan, tetapi juga tahu pertanyaan tepat apa yang harus diajukan saat merasa terjebak.

Secara psikologi, pertanyaan yang tajam dan terarah adalah alat paling efektif untuk memotong kebingungan dan menemukan solusi hidup yang paling berdampak.

Kemampuan menyempitkan fokus dari banyak kemungkinan menjadi satu langkah paling penting adalah ciri khas cara berpikir orang-orang dengan kecerdasan tinggi.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (6/6), berikut sepuluh pertanyaan yang hampir selalu diajukan oleh orang cerdas ketika mereka merasa macet dan butuh arah yang lebih jelas dalam hidupnya.

1. Apa satu hal yang bisa kulakukan hari ini agar segalanya menjadi lebih mudah?

Psikolog Roy Baumeister dari Florida State University menjelaskan bahwa kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang bermakna adalah dua hal yang berbeda.

Hal-hal yang mengisi harimu dengan kenyamanan tidak selalu sama dengan hal-hal yang mengisi hidupmu dengan makna yang bertahan lama.

Mengidentifikasi satu tindakan paling berdampak setiap hari adalah cara orang cerdas memastikan energinya diarahkan ke hal yang benar-benar penting.

2. Kebiasaan apa yang jika dibangun secara konsisten paling meningkatkan energi dan kesejahteraanku?

Gerakan meditatif seperti tai chi, qigong, dan yoga terbukti dalam berbagai penelitian mampu meringankan gejala depresi secara signifikan.

Editor: Hanny Suwindari
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