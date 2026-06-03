Orang yang Sering Menjelajahi Media Sosial tetapi Jarang Berkomentar atau Memposting Biasanya Menunjukkan 5 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang aktif membagikan foto, pendapat, pengalaman, bahkan aktivitas paling sederhana kepada publik. Namun, ada kelompok lain yang tampaknya hadir di media sosial tanpa benar-benar terlihat.



Mereka rutin membuka Instagram, Facebook, X, TikTok, atau platform lainnya. Mereka membaca unggahan teman, mengikuti berita terbaru, menonton video yang sedang viral, dan mengetahui berbagai tren yang berkembang. Namun, mereka hampir tidak pernah meninggalkan komentar, membagikan unggahan, atau membuat postingan sendiri.



Sekilas, perilaku ini mungkin dianggap sebagai tanda kurang percaya diri atau ketidaktertarikan untuk bersosialisasi. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi “pengamat diam” di media sosial sering kali berkaitan dengan karakteristik kepribadian tertentu yang lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (3/6), terdapat lima ciri yang sering ditemukan pada orang yang gemar menjelajahi media sosial tetapi jarang berkomentar atau memposting.



1. Mereka Cenderung Lebih Reflektif Sebelum Bertindak



Tidak semua orang merasa perlu mengungkapkan setiap pikiran yang muncul di benak mereka. Banyak individu yang lebih reflektif memilih untuk memproses informasi secara internal sebelum mengungkapkan pendapat.



Ketika melihat sebuah unggahan yang memancing diskusi, mereka mungkin memiliki pandangan yang kuat. Namun, alih-alih langsung mengetik komentar, mereka mempertimbangkan berbagai sudut pandang terlebih dahulu.



Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai gaya pemrosesan yang lebih mendalam. Mereka menikmati proses berpikir dan menganalisis tanpa merasa perlu membagikan hasil pemikirannya kepada publik.



Akibatnya, mereka lebih sering menjadi pembaca daripada peserta aktif dalam percakapan daring. Bukan karena tidak memiliki opini, melainkan karena mereka tidak selalu merasa perlu menyuarakannya.



2. Mereka Menghargai Privasi Lebih Tinggi daripada Pengakuan Sosial



Bagi sebagian orang, media sosial adalah sarana untuk menunjukkan pencapaian, aktivitas, atau identitas diri. Namun bagi pengamat pasif, privasi sering kali memiliki nilai yang lebih tinggi daripada kebutuhan untuk mendapatkan perhatian atau validasi.



Mereka merasa nyaman jika kehidupan pribadi tetap diketahui oleh lingkaran yang terbatas. Karena itu, mereka cenderung berpikir dua kali sebelum mengunggah foto, membagikan lokasi, atau menceritakan pengalaman pribadi secara terbuka.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa individu dengan orientasi privasi yang kuat sering kali lebih selektif dalam membagikan informasi tentang diri mereka. Mereka memahami bahwa jejak digital dapat bertahan lama dan lebih memilih menjaga batas antara kehidupan pribadi dan ruang publik.



Sikap ini bukan berarti mereka antisosial. Sebaliknya, mereka hanya lebih berhati-hati dalam menentukan apa yang layak dibagikan kepada orang lain.



3. Mereka Memiliki Kemampuan Observasi yang Baik



Karena lebih banyak mengamati daripada berbicara, orang-orang ini sering kali menjadi pengamat yang tajam.



Mereka memperhatikan pola perilaku, perubahan suasana hati, dinamika hubungan, hingga tren yang berkembang di lingkungan sosial mereka. Bahkan, mereka mungkin mengetahui lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi dibandingkan orang yang aktif berkomentar setiap hari.



Dalam psikologi sosial, observasi merupakan keterampilan penting yang membantu seseorang memahami lingkungan dan perilaku manusia. Ketika tidak sibuk memikirkan apa yang akan diposting atau bagaimana orang lain akan merespons komentar mereka, perhatian mereka dapat lebih fokus pada informasi yang sedang diamati.



Kemampuan ini sering membuat mereka lebih peka terhadap detail-detail kecil yang luput dari perhatian orang lain.



4. Mereka Tidak Terlalu Bergantung pada Validasi Eksternal



Media sosial sering kali beroperasi dengan sistem penghargaan sosial berupa jumlah suka, komentar, tayangan, atau pengikut. Banyak orang tanpa sadar memperoleh rasa puas ketika unggahan mereka mendapatkan respons positif.



Namun, individu yang jarang memposting biasanya tidak terlalu bergantung pada bentuk validasi tersebut.



Mereka tidak merasa perlu membagikan setiap pencapaian untuk mendapatkan pengakuan. Mereka juga tidak selalu mengukur nilai diri berdasarkan jumlah interaksi yang diterima secara online.



Psikologi menunjukkan bahwa orang dengan sumber harga diri yang lebih internal cenderung tidak terlalu mencari persetujuan dari lingkungan luar. Mereka merasa cukup dengan kepuasan pribadi dan tidak selalu membutuhkan konfirmasi publik untuk merasa berharga.



Karena itulah mereka dapat menikmati media sosial sebagai sumber informasi atau hiburan tanpa merasa harus berpartisipasi secara aktif.



5. Mereka Cenderung Selektif dalam Berinteraksi



Salah satu alasan mengapa mereka jarang berkomentar adalah karena mereka lebih memilih kualitas daripada kuantitas dalam berkomunikasi.



Mereka tidak tertarik terlibat dalam setiap perdebatan, tren, atau percakapan yang muncul. Sebaliknya, mereka memilih momen yang benar-benar penting sebelum memberikan tanggapan.



Dalam kehidupan nyata, orang-orang seperti ini sering kali memiliki lingkaran sosial yang lebih kecil tetapi hubungan yang lebih mendalam. Mereka lebih menyukai percakapan yang bermakna dibandingkan interaksi singkat yang berlangsung terus-menerus.



Di media sosial, kecenderungan ini terlihat dari kebiasaan mereka yang lebih banyak membaca daripada menulis. Jika suatu hari mereka memutuskan untuk berkomentar atau memposting sesuatu, biasanya hal tersebut telah dipikirkan dengan matang dan memiliki makna bagi mereka.



Kesimpulan



Menjadi pengguna media sosial yang jarang berkomentar atau memposting bukanlah tanda kurang percaya diri, tidak ramah, atau tidak memiliki kehidupan sosial. Dalam banyak kasus, perilaku tersebut justru mencerminkan karakteristik psikologis tertentu.



Mereka cenderung lebih reflektif, menghargai privasi, memiliki kemampuan observasi yang baik, tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal, dan lebih selektif dalam berinteraksi. Mereka menikmati dunia digital dengan cara yang berbeda: mengamati, belajar, dan memahami tanpa harus selalu menjadi pusat perhatian.



