Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 4 Juni 2026 | 03.49 WIB

8 Ciri Unik Orang yang Jarang Kehabisan Hal Menarik untuk Dibicarakan Menurut Psikologi

seseorang yang kehilangan hal menarik untuk dibicarakan / foto: Magnific/drobotdean - Image

seseorang yang kehilangan hal menarik untuk dibicarakan / foto: Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Pernah bertemu seseorang yang selalu punya topik menarik untuk dibicarakan? Obrolan dengannya terasa mengalir tanpa dipaksakan.

Mereka bisa berbicara tentang pengalaman hidup, ide-ide baru, fenomena sosial, hingga hal-hal sederhana yang tiba-tiba terasa menarik. Yang mengejutkan, kemampuan ini bukan semata-mata karena mereka ekstrovert atau pandai berbicara. Dalam psikologi, ada sejumlah karakteristik yang membuat seseorang hampir tidak pernah kehabisan bahan percakapan.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (3/6), terdapat delapan ciri unik yang sering dimiliki oleh orang-orang yang selalu berhasil menjaga percakapan tetap hidup dan menarik.

1. Mereka Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Psikolog menyebut rasa ingin tahu sebagai salah satu pendorong utama pembelajaran dan perkembangan pribadi. Orang yang penasaran terhadap dunia selalu menemukan hal baru untuk dipelajari.

Mereka tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga bertanya:

Mengapa hal ini terjadi?
Bagaimana prosesnya?
Apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari?

Karena terus mencari jawaban, mereka mengumpulkan banyak pengetahuan dan perspektif yang kemudian menjadi bahan percakapan yang kaya.

Saat orang lain melihat sebuah peristiwa sebagai sesuatu yang biasa, mereka melihatnya sebagai peluang untuk memahami sesuatu yang lebih dalam.

2. Mereka Lebih Sering Mendengarkan daripada Mendominasi

Ironisnya, orang yang paling menarik untuk diajak berbicara biasanya bukan orang yang paling banyak berbicara.

Dalam psikologi komunikasi, kemampuan mendengarkan aktif memungkinkan seseorang menangkap informasi, emosi, dan pengalaman dari lawan bicara. Dari situlah percakapan berkembang secara alami.

Mereka memperhatikan detail kecil yang mungkin terlewat oleh orang lain. Ketika lawan bicara menyebutkan hobi, pengalaman masa kecil, atau impian tertentu, mereka mampu menggali lebih jauh dengan pertanyaan yang relevan.

Akibatnya, percakapan terasa hidup karena kedua pihak sama-sama terlibat.

3. Mereka Gemar Mengamati Lingkungan Sekitar

Orang yang jarang kehabisan topik biasanya memiliki kemampuan observasi yang tajam.

Mereka memperhatikan:

Perilaku manusia
Perubahan sosial
Tren yang sedang berkembang
Hal-hal unik dalam kehidupan sehari-hari

Psikologi menunjukkan bahwa individu dengan tingkat observasi tinggi cenderung memiliki lebih banyak bahan untuk direfleksikan dan dibagikan.

Bagi mereka, antrean di supermarket, perjalanan naik transportasi umum, atau interaksi sederhana di kantor bisa menjadi sumber cerita yang menarik.

4. Mereka Terbuka terhadap Pengalaman Baru

Salah satu dimensi kepribadian dalam teori Big Five adalah Openness to Experience atau keterbukaan terhadap pengalaman.

Orang yang tinggi dalam aspek ini biasanya:

Senang mencoba hal baru
Tertarik pada ide yang berbeda
Menyukai eksplorasi
Tidak takut keluar dari zona nyaman

Karena sering mengalami hal-hal baru, mereka memiliki banyak cerita, wawasan, dan sudut pandang yang dapat dibagikan.

Semakin luas pengalaman seseorang, semakin kaya pula bahan percakapannya.

5. Mereka Suka Menghubungkan Berbagai Ide

Kemampuan berpikir asosiatif membuat seseorang mampu menghubungkan topik yang tampaknya tidak berkaitan.

Misalnya, percakapan tentang kopi bisa berkembang menjadi pembahasan tentang budaya kerja, sejarah perdagangan dunia, hingga kebiasaan masyarakat modern.

Psikologi kognitif menunjukkan bahwa individu kreatif sering kali memiliki jaringan asosiasi mental yang lebih luas.

Itulah sebabnya mereka bisa membuat percakapan terus mengalir tanpa terlihat dipaksakan.

Satu topik sederhana dapat membuka jalan menuju puluhan topik lainnya.

6. Mereka Tidak Takut Bertanya

Banyak orang khawatir pertanyaan mereka terdengar bodoh atau mengganggu. Sebaliknya, orang yang selalu punya bahan obrolan memahami bahwa pertanyaan adalah mesin penggerak percakapan.

Mereka tidak hanya bertanya untuk mengisi keheningan, tetapi benar-benar ingin memahami lawan bicara.

Pertanyaan seperti:

"Bagaimana kamu bisa tertarik pada bidang itu?"
"Apa pengalaman paling berkesan yang pernah kamu alami?"
"Menurutmu kenapa banyak orang berpikir seperti itu?"

sering menghasilkan jawaban yang membuka arah percakapan baru.

Semakin dalam pertanyaan yang diajukan, semakin menarik pula diskusi yang tercipta.

7. Mereka Memiliki Kehidupan Batin yang Kaya

Tidak semua sumber percakapan berasal dari dunia luar. Banyak topik menarik lahir dari proses refleksi diri.

Orang yang rajin berpikir tentang pengalaman hidup, nilai-nilai pribadi, hubungan sosial, atau tujuan masa depan biasanya memiliki banyak hal untuk dibicarakan.

Psikologi menyebut proses ini sebagai refleksi diri, yaitu kemampuan mengevaluasi pengalaman dan menarik makna dari apa yang telah terjadi.

Karena sering merenung dan memproses pengalaman secara mendalam, mereka mampu menghadirkan perspektif yang segar dalam percakapan.

Mereka tidak sekadar menceritakan apa yang terjadi, tetapi juga apa yang mereka pelajari darinya.

8. Mereka Tulus Tertarik pada Orang Lain

Inilah ciri yang sering menjadi pembeda terbesar.

Banyak orang mengira kemampuan berbicara yang menarik berasal dari kecerdasan atau pengetahuan yang luas. Padahal, psikologi sosial menunjukkan bahwa percakapan yang paling berkesan sering kali lahir dari ketertarikan yang tulus terhadap orang lain.

Mereka ingin mengetahui:

Apa yang dipikirkan orang lain
Apa yang dirasakan orang lain
Bagaimana pengalaman hidup orang lain membentuk mereka

Karena fokus mereka bukan hanya pada diri sendiri, percakapan terasa lebih hangat dan bermakna.

Orang lain pun merasa dihargai, sehingga lebih terbuka untuk berbagi cerita. Dari situlah percakapan terus berkembang tanpa terasa membosankan.

Penutup

Orang yang jarang kehabisan hal menarik untuk dibicarakan sebenarnya bukan selalu mereka yang paling cerewet atau paling berpengetahuan. Menurut psikologi, kemampuan menjaga percakapan lebih banyak berkaitan dengan rasa ingin tahu, kemampuan mendengarkan, keterbukaan terhadap pengalaman, dan ketertarikan yang tulus terhadap orang lain.

Mereka mengumpulkan bahan percakapan bukan karena berusaha terlihat menarik, tetapi karena mereka terus belajar, mengamati, dan terhubung dengan dunia di sekitarnya. Akibatnya, hampir setiap pengalaman, ide, atau pertemuan baru dapat berubah menjadi percakapan yang hidup dan bermakna.

Pada akhirnya, orang yang paling menarik untuk diajak berbicara sering kali adalah mereka yang tidak pernah berhenti tertarik pada kehidupan itu sendiri.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Lebih Mampu Mengekspresikan Diri Melalui Tulisan daripada Berbicara Sering Kali Menunjukkan 9 Kualitas Unik Ini  - Image
Kepribadian

Orang yang Lebih Mampu Mengekspresikan Diri Melalui Tulisan daripada Berbicara Sering Kali Menunjukkan 9 Kualitas Unik Ini 

Kamis, 4 Juni 2026 | 03.47 WIB

8 Aspek Kepribadian yang Terbentuk dari Musik yang Anda Dengarkan Saat Berusia 14 Tahun Menurut Psikologi, Apa Saja? - Image
Kepribadian

8 Aspek Kepribadian yang Terbentuk dari Musik yang Anda Dengarkan Saat Berusia 14 Tahun Menurut Psikologi, Apa Saja?

Kamis, 4 Juni 2026 | 03.32 WIB

Orang yang Sering Menjelajahi Media Sosial tetapi Jarang Berkomentar atau Memposting Biasanya Menunjukkan 5 Ciri Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Sering Menjelajahi Media Sosial tetapi Jarang Berkomentar atau Memposting Biasanya Menunjukkan 5 Ciri Ini Menurut Psikologi

Kamis, 4 Juni 2026 | 03.30 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore