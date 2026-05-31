10 Tanda Psikologi Suami yang Telah Merusak Kepercayaan dalam Pernikahan Berulang Kali

JawaPos.com – Kepercayaan adalah fondasi utama pernikahan yang sehat, dan ketika suami terus mengulangi perilaku tertentu, fondasinya perlahan mulai retak.

Secara psikologi, banyak suami tidak menyadari bahwa tindakan yang tampak biasa bagi mereka justru menimbulkan rasa tidak aman bagi pasangannya.

Memahami pola perilaku ini penting agar suami bisa membangun keintiman emosional yang lebih kuat dan bermakna dalam pernikahan.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut sepuluh tanda yang biasanya terus berulang pada suami yang sulit dipercaya oleh pasangannya.

Baca Juga: 11 Kepribadian Unik Orang yang Tidak Berubah Gaya Rambut Sepanjang Hidup Menurut Psikologi

1. Selalu menjawab samar tentang aktivitas hariannya

Koneksi emosional dalam pernikahan sering kali dibangun dari pertukaran cerita kecil sehari-hari yang tampak sepele namun sangat berarti.

Ketika suami hanya menjawab "baik-baik saja" atau diam tentang harinya, istri bisa merasa ada bagian dari kehidupan pasangannya yang sengaja disembunyikan.

Penelitian menyarankan agar suami lebih sering berbagi cerita ringan tentang hari mereka karena itu membangun kepercayaan dan keintiman secara nyata.

2. Menutup diri secara emosional saat istri membutuhkan dukungan