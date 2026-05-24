Kenapa Banyak Orang Merasa Kosong Setelah Acara Ramai Berakhir? Ini 6 Penjelasan Emosionalnya

seseorang yang merasa kosong setelah acara ramai. (Freepik/DC Studio)
JawaPos.com - Fenomena perasaan kosong setelah acara besar seperti konser, pesta, atau perayaan ternyata bukan hal yang asing.
Mengutip laman Alodokter yang telah ditinjau oleh dr. Gracia Fensynthia (2025), kondisi ini berkaitan dengan apa yang disebut post concert amnesia dan juga post concert depression, yakni perubahan emosi setelah mengalami euforia tinggi.
Sementara itu, Dalam sebuah penelitian berjudul 'ARMYs Post-Concert Depression as A Clinical Phenomenon', peneliti Lyen Krenz Yap menyebutkan bahwa perasaan hampa setelah acara besar merupakan sebuah 'downward crash' sebuah kejatuhan emosi mendadak setelah seseorang merasakan puncak kebahagiaan yang sangat tinggi.
Meskipun gejalanya mirip depresi klinis, fenomena ini sebenarnya adalah respon emosional yang normal bagi manusia.
Berikut enam penjelasan emosional yang membuat kondisi ini bisa terjadi:
1. Lonjakan emosi yang terlalu tinggi
Selama acara berlangsung, tubuh memproduksi hormon seperti dopamin dan endorfin dalam jumlah tinggi. Kondisi ini membuat seseorang merasa sangat bahagia, bahkan euforia.
Namun setelah acara selesai, lonjakan tersebut berhenti secara tiba-tiba. Perubahan yang cepat ini membuat emosi terasa “jatuh”, sehingga muncul perasaan kosong.
2. Otak kewalahan memproses pengalaman
Dalam kondisi sangat bahagia atau terstimulasi, bagian otak seperti hippocampus yang berperan dalam memori bisa tidak bekerja optimal.
