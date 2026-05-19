Jika Seseorang Tumbuh dalam Kemiskinan tetapi dengan Bermartabat, Mereka Akan Tetap Melakukan 6 Hal Ini yang Mereka Anggap Biasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang tumbuh dalam kemiskinan tumbuh dengan rasa kekurangan dalam cara mereka memandang diri sendiri. Ada orang-orang yang hidup dengan keterbatasan materi, tetapi dibesarkan dengan nilai, rasa hormat, dan harga diri yang kuat. Mereka mungkin tidak memiliki banyak uang ketika kecil, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sering kali lebih langka: martabat.



Psikologi menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil membentuk cara seseorang melihat dunia, membangun hubungan, dan memperlakukan dirinya sendiri. Menariknya, orang yang tumbuh miskin tetapi tetap dijaga martabatnya oleh keluarga atau lingkungan biasanya menunjukkan pola perilaku yang sangat khas saat dewasa. Mereka melakukan banyak hal yang bagi mereka terasa biasa saja, padahal sebenarnya mencerminkan kekuatan mental dan emosional yang besar.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (17/5), terdapat enam hal yang sering tetap mereka lakukan.



1. Mereka Sangat Menghargai Hal-Hal Kecil



Orang yang pernah hidup dalam keterbatasan sering memiliki kemampuan menikmati hal sederhana dengan cara yang tulus. Secangkir teh hangat, makanan rumahan, tidur nyenyak, atau waktu bersama keluarga bisa memberi kebahagiaan yang nyata bagi mereka.



Ini bukan karena mereka “tidak tahu standar tinggi”, melainkan karena sejak kecil mereka belajar bahwa nilai hidup tidak selalu ditentukan oleh kemewahan. Dalam psikologi positif, kemampuan menghargai pengalaman sederhana berkaitan erat dengan rasa syukur dan kesejahteraan emosional yang lebih stabil.



Mereka biasanya tidak mudah bosan dengan hidup yang sederhana. Bahkan ketika kondisi ekonomi mereka membaik, mereka tetap memiliki rasa hormat terhadap hal-hal kecil yang dulu membantu mereka bertahan.



Banyak orang yang dibesarkan dengan martabat juga diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan makanan, uang, atau kesempatan. Karena itu, mereka cenderung lebih sadar terhadap apa yang mereka miliki.



2. Mereka Tidak Suka Merendahkan Orang Lain



Seseorang yang pernah merasakan dipandang rendah karena kondisi ekonomi sering kali tumbuh dengan empati yang lebih besar. Mereka tahu rasanya dianggap “kurang”, sehingga mereka berusaha tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain.



Psikologi sosial menjelaskan bahwa pengalaman dipermalukan dapat menghasilkan dua kemungkinan: seseorang menjadi pahit dan suka merendahkan balik, atau justru menjadi lebih manusiawi. Orang yang tumbuh miskin tetapi bermartabat biasanya berada pada kelompok kedua.



Mereka tidak terlalu terkesan pada status sosial semata. Mereka lebih memperhatikan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Karena itu, mereka cenderung menghargai petugas kebersihan, pelayan restoran, sopir, atau pekerja informal dengan rasa hormat yang sama seperti kepada orang berjabatan tinggi.



Bagi mereka, harga diri manusia tidak ditentukan oleh isi dompet.



3. Mereka Terbiasa Mandiri Secara Emosional



Banyak orang yang tumbuh dalam keluarga sederhana belajar sejak dini bahwa hidup tidak selalu mudah. Mereka sering terbiasa membantu keluarga, menahan keinginan pribadi, atau menyelesaikan masalah tanpa banyak mengeluh.



Akibatnya, mereka mengembangkan ketahanan psikologis yang cukup kuat. Dalam psikologi, kemampuan ini sering disebut resilience — kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi di tengah tekanan hidup.



Mereka tidak selalu terlihat dramatis ketika menghadapi masalah. Bukan karena mereka tidak merasa sakit atau lelah, tetapi karena sejak kecil mereka belajar untuk tetap berjalan meski keadaan tidak ideal.



Namun kemandirian emosional mereka juga sering membuat mereka sulit meminta bantuan. Mereka terbiasa menjadi “yang kuat” terlalu lama.



4. Mereka Sangat Menghormati Uang dan Kerja Keras



Bagi orang yang tumbuh dalam kemiskinan dengan penuh martabat, uang bukan sekadar alat membeli barang. Uang sering dipandang sebagai hasil pengorbanan, tenaga, dan waktu.



Karena itu, mereka cenderung berhati-hati dalam membelanjakan uang. Mereka memahami nilai kerja keras bukan sebagai slogan motivasi, tetapi sebagai pengalaman hidup nyata.



Mereka mungkin tetap sederhana meski penghasilannya meningkat. Mereka tidak mudah menghamburkan uang hanya demi terlihat sukses di mata orang lain. Banyak dari mereka juga merasa tidak nyaman memamerkan kekayaan secara berlebihan.



Secara psikologis, pengalaman masa kecil memengaruhi pola keuangan saat dewasa. Orang yang pernah hidup serba pas-pasan sering memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap keamanan finansial. Mereka ingin memastikan bahwa mereka dan keluarganya tidak kembali mengalami masa sulit yang sama.



5. Mereka Merasa Bersalah Saat Menyusahkan Orang Lain



Salah satu ciri paling umum dari orang yang tumbuh dengan keterbatasan tetapi penuh harga diri adalah keinginan untuk tidak menjadi beban.



Mereka terbiasa memikirkan orang lain terlebih dahulu. Saat kecil, mungkin mereka melihat orang tua bekerja keras setiap hari. Mereka belajar untuk tidak meminta terlalu banyak, tidak merepotkan, dan mencoba mengerti keadaan keluarga.



Kebiasaan ini terbawa hingga dewasa.



Mereka sering berkata:



“Nggak apa-apa, saya bisa sendiri.”

“Jangan repot-repot.”

“Saya nggak enak kalau merepotkan.”



Di satu sisi, ini menunjukkan empati dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Namun di sisi lain, mereka kadang kesulitan menerima bantuan atau merasa layak dimanjakan.



Psikologi menyebut pola ini sebagai bentuk self-protective independence — kecenderungan untuk menjaga harga diri dengan tidak terlalu bergantung pada orang lain.



6. Mereka Tetap Menjaga Harga Diri Meski Sedang Sulit



Inilah inti dari semuanya: mereka mungkin pernah kekurangan uang, tetapi tidak kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri.



Orang yang tumbuh miskin namun bermartabat sering diajarkan nilai seperti kejujuran, sopan santun, kerja keras, dan integritas. Mereka belajar bahwa kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan karakter.



Karena itu, mereka cenderung:



tetap menepati janji,

tidak suka meminta belas kasihan,

berusaha membayar utang,

menjaga etika dalam pekerjaan,

dan mempertahankan kehormatan pribadi bahkan saat hidup sedang berat.



Dalam banyak kasus, justru pengalaman hidup sulit membuat mereka memiliki prinsip yang lebih kuat dibanding orang yang selalu hidup nyaman.



Mereka tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Dan karena itu, mereka belajar bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa dijaga adalah karakter.



Kemiskinan Tidak Selalu Menghancurkan Martabat



Masyarakat sering mengaitkan kemiskinan dengan kelemahan, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada orang yang tumbuh dalam kekurangan tetapi memiliki hati yang kuat, empati yang dalam, dan rasa hormat yang tinggi terhadap kehidupan.



Mereka mungkin tidak selalu berbicara tentang perjuangan mereka. Bahkan banyak yang terlihat biasa saja dari luar. Namun cara mereka memperlakukan orang lain, menghargai kerja keras, dan menjaga harga diri menunjukkan sesuatu yang penting:



Martabat tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dimiliki seseorang, tetapi oleh bagaimana mereka memilih hidup ketika mereka tidak memiliki banyak hal.



