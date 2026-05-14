Jika Anda Ingin Lebih Berdamai dengan Diri Sendiri Seiring Bertambahnya Usia, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang berharap hidup menjadi lebih tenang, lebih stabil, dan lebih selaras dengan diri sendiri. Namun kenyataannya, ketenangan batin tidak otomatis datang hanya karena usia bertambah. Ia lebih sering lahir dari proses “melepaskan”—terutama melepaskan pola pikir dan perilaku yang sudah tidak lagi membantu.



Dalam psikologi, banyak penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan emosional sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang untuk mengurangi kebiasaan mental yang maladaptif. Artinya, bukan hanya menambah hal positif, tetapi juga mengurangi hal yang menguras energi psikologis.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (12/5), terdapat delapan perilaku yang sering disarankan untuk ditinggalkan jika seseorang ingin hidup lebih damai dengan dirinya sendiri.



1. Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Perbandingan sosial adalah salah satu sumber kecemasan paling umum dalam psikologi modern. Kita cenderung melihat “highlight” hidup orang lain tanpa memahami “backstage”-nya.



Ketika terlalu sering membandingkan diri, otak masuk ke mode evaluasi yang tidak pernah selesai. Selalu ada orang yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih mapan.



Dampaknya:



rasa tidak cukup (inadequacy)

rendahnya self-esteem

ketidakpuasan kronis



Melepaskan kebiasaan ini bukan berarti berhenti terinspirasi, tetapi mengubah fokus dari “lebih baik dari orang lain” menjadi “lebih baik dari versi diri sendiri kemarin”.



2. Menunda Kebahagiaan (Delayed Happiness Syndrome)



Banyak orang tanpa sadar menunda kebahagiaan dengan pola pikir seperti:



“Nanti kalau sudah sukses, saya akan bahagia”

“Kalau sudah punya rumah, baru bisa tenang”

“Kalau sudah pensiun, baru bisa hidup”



Psikologi positif menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan garis akhir, melainkan proses yang perlu dihadirkan dalam keseharian.



Menunda kebahagiaan terlalu lama membuat hidup terasa seperti “ruang tunggu” tanpa akhir.



Melepaskan pola ini berarti mulai memberi izin pada diri sendiri untuk merasa cukup di fase hidup saat ini.



3. Perfeksionisme yang Berlebihan



Perfeksionisme sering disalahartikan sebagai standar tinggi, padahal dalam banyak kasus ia adalah bentuk ketakutan: takut gagal, takut dinilai, atau takut tidak cukup baik.



Psikolog menemukan bahwa perfeksionisme berlebihan berkaitan dengan:



stres kronis

kecemasan

kelelahan mental (burnout)



Orang yang damai dengan diri sendiri biasanya bukan yang sempurna, tetapi yang mampu menerima ketidaksempurnaan tanpa menghukum diri sendiri.



4. Menyimpan Dendam Terlalu Lama



Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan beban emosional yang terus kita bawa.



Dendam yang dipelihara dalam waktu lama sering kali tidak melukai orang lain lagi—tetapi terus melukai diri sendiri.



Dalam psikologi, ini disebut emotional residue, yaitu sisa emosi negatif yang tetap aktif meskipun peristiwa sudah lama berlalu.



Melepaskan dendam memberi ruang bagi pikiran untuk lebih ringan dan netral.



5. Ketergantungan pada Validasi Orang Lain



Kebutuhan untuk diterima adalah hal yang wajar secara biologis dan sosial. Namun ketika validasi eksternal menjadi satu-satunya sumber harga diri, seseorang menjadi sangat rentan.



Ciri-cirinya:



terlalu memikirkan opini orang lain

takut membuat keputusan sendiri

merasa nilainya ditentukan komentar orang



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai external validation dependence.



Proses menuju kedamaian diri membutuhkan pergeseran: dari “apa kata orang?” menjadi “apa yang saya yakini benar untuk diri saya?”



6. Mengabaikan Kebutuhan Diri Sendiri



Banyak orang terbiasa menjadi “baik untuk orang lain” tetapi mengabaikan dirinya sendiri. Ini sering disebut sebagai people-pleasing behavior.



Dalam jangka panjang, pola ini menyebabkan:



kelelahan emosional

kehilangan identitas diri

rasa tidak puas yang tidak jelas sumbernya



Melepaskan kebiasaan ini bukan berarti menjadi egois, tetapi belajar menyeimbangkan kebutuhan diri dan kebutuhan orang lain.



7. Terjebak dalam Masa Lalu



Otak manusia memang dirancang untuk belajar dari pengalaman, tetapi bukan untuk tinggal di masa lalu.



Ketika seseorang terus-menerus mengulang penyesalan, trauma, atau “seandainya”, ia sedang menghabiskan energi mental untuk sesuatu yang tidak lagi bisa diubah.



Psikologi kognitif menyebut ini sebagai rumination, yaitu pola berpikir berulang yang tidak produktif.



Kedamaian muncul ketika seseorang bisa berkata:

“Aku belajar dari ini, tetapi aku tidak tinggal di sini.”



8. Takut Perubahan



Perubahan sering kali terasa mengancam karena otak manusia menyukai kepastian. Namun kehidupan yang stagnan justru sering menjadi sumber ketidakbahagiaan jangka panjang.



Takut berubah bisa membuat seseorang:



bertahan dalam hubungan yang tidak sehat

tetap di pekerjaan yang tidak memuaskan

menolak peluang baru



Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa fleksibilitas mental adalah salah satu prediktor utama kesejahteraan di usia lanjut.



Melepaskan ketakutan ini bukan berarti menyukai ketidakpastian, tetapi belajar mempercayai kemampuan diri untuk beradaptasi.



Penutup



Berdamai dengan diri sendiri bukan tentang menjadi tanpa masalah, tetapi tentang mengurangi beban mental yang tidak perlu dibawa terus-menerus.



Delapan perilaku di atas bukan sesuatu yang harus dihilangkan dalam semalam. Ini adalah proses bertahap—kadang maju, kadang mundur—yang perlahan membentuk cara hidup yang lebih ringan.



