5 Tipe Orang yang Mungkin Menghambat Hidupmu Tanpa Kamu Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, kita sering fokus pada pengembangan diri—membaca buku, belajar skill baru, atau membangun kebiasaan positif.

Namun, ada satu faktor penting yang sering luput dari perhatian: lingkungan sosial, terutama orang-orang di sekitar kita. Psikologi menunjukkan bahwa relasi interpersonal memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan bahkan menentukan arah hidup.

Tanpa disadari, beberapa tipe orang justru bisa menjadi “rem” dalam hidup kita. Mereka tidak selalu tampak berbahaya atau negatif secara terang-terangan, tetapi efek jangka panjangnya bisa signifikan.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat lima tipe orang yang perlu kamu waspadai.

1. Si Pesimis Kronis

Tipe ini selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu. Ketika kamu punya rencana atau mimpi besar, respons mereka cenderung seperti:

“Kayaknya susah deh…”

“Jangan terlalu berharap, nanti kecewa.”

Secara psikologis, pesimisme bisa menular. Ini dikenal sebagai emotional contagion, di mana emosi dan pola pikir orang lain memengaruhi kita secara tidak sadar.

Dampaknya: