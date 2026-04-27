5 Kebiasaan Harian untuk Hidup Damai Melalui Mindfulness Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang mendambakan hidup damai namun tidak tahu dari mana harus memulai perjalanan ke sana.

Psikologi dan tradisi kebijaksanaan kuno sama-sama menunjukkan bahwa kedamaian sejati lahir dari cara seseorang menjalani hari-harinya.

Mindfulness atau kesadaran penuh adalah kondisi di mana seseorang hadir sepenuhnya pada momen yang sedang dialami tanpa menghakimi.

Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari terbukti mampu mengubah kualitas pikiran dan perasaan seseorang secara mendasar.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/4), berikut lima hal yang bisa dipraktikkan setiap hari untuk membangun kehidupan yang lebih tenang dan bermakna.

1. Mengembangkan rasa welas asih

Welas asih bukan hanya tentang bersikap baik kepada orang lain, tetapi juga tentang memperlakukan diri sendiri dengan kelembutan yang sama.

Banyak orang jauh lebih keras pada diri sendiri dibanding pada siapa pun yang mereka cintai dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika seseorang melatih welas asih secara aktif, mereka mulai merespons kesalahan dan kegagalan dengan pemahaman, bukan penghukuman.