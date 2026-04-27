5 Kebiasaan Harian untuk Hidup Damai Melalui Mindfulness Menurut Psikologi

Kebiasaan untuk hidup damai melalui mindfulness kata Psikologi
JawaPos.com – Banyak orang mendambakan hidup damai namun tidak tahu dari mana harus memulai perjalanan ke sana.
Psikologi dan tradisi kebijaksanaan kuno sama-sama menunjukkan bahwa kedamaian sejati lahir dari cara seseorang menjalani hari-harinya.
Mindfulness atau kesadaran penuh adalah kondisi di mana seseorang hadir sepenuhnya pada momen yang sedang dialami tanpa menghakimi.
Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari terbukti mampu mengubah kualitas pikiran dan perasaan seseorang secara mendasar.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/4), berikut lima hal yang bisa dipraktikkan setiap hari untuk membangun kehidupan yang lebih tenang dan bermakna.
1. Mengembangkan rasa welas asih
Welas asih bukan hanya tentang bersikap baik kepada orang lain, tetapi juga tentang memperlakukan diri sendiri dengan kelembutan yang sama.
Banyak orang jauh lebih keras pada diri sendiri dibanding pada siapa pun yang mereka cintai dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika seseorang melatih welas asih secara aktif, mereka mulai merespons kesalahan dan kegagalan dengan pemahaman, bukan penghukuman.
Rasa welas asih membantu seseorang tetap terhubung dengan perasaan orang lain tanpa kehilangan keseimbangan emosional dirinya sendiri.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!