10 Kebiasaan Buruk Orang IQ Rendah yang Secara Psikologi Mengurangi Kecerdasan Otak

JawaPos.com – Kebiasaan sehari-hari ternyata memiliki dampak besar terhadap tingkat kecerdasan seseorang.

Secara psikologi, pola perilaku yang diulang terus-menerus dapat membentuk atau justru menghambat kemampuan otak berkembang bahkan menjadikan IQ rendah.

Kecerdasan bukan semata bawaan lahir, melainkan sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh pilihan-pilihan harian yang kita buat.

Ada sejumlah kebiasaan umum yang tanpa disadari justru membuat otak stagnan dan sulit maju.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (22/4), berikut sepuluh pola perilaku yang perlu kamu waspadai agar tidak menghalangi potensimu sendiri.

1. Menghindari tantangan

Orang yang kurang mengembangkan dirinya cenderung memilih jalan termudah dalam setiap situasi.

Alih-alih mencoba hal sulit, mereka justru menjauh dari tugas-tugas yang membutuhkan usaha lebih.

Pola ini membuat mereka terjebak dalam keyakinan bahwa mereka tidak mampu berkembang, padahal sebenarnya bisa.