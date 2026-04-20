5 Tanda Seseorang Sedang Terjebak Jadi Ekstrovert, Meski Sebenarnya Dirinya Introvert

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sangat lelah secara mental padahal baru saja bersenang-senang bersama teman-teman?

Banyak orang yang tanpa sadar memaksakan diri untuk tampil ceria dan terbuka hanya karena tuntutan lingkungan atau pekerjaan yang lebih menghargai sifat ekstrovert.

Padahal, terus-menerus memaksakan diri menjadi orang lain agar diterima bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental.

Dilansir dari The Vessel, berikut ini tanda-tanda tersembunyi bahwa seseorang sebenarnya introvert, tapi terpaksa berpura-pura sebagai ekstrovert.

1. Merasa Lelah untuk Berinteraksi Sosial

Bagi orang ekstrovert, bertemu banyak orang menjadi cara untuk mengisi baterai.

Namun, introvert menganggap banyak interaksi sosial justru menguras energinya.

Jika seseorang butuh menyendiri setelah bertemu banyak orang, itu bisa menjadi tanda bahwa sebenarnya termasuk orang introvert.

2. Sering Mengabaikan Jati Diri