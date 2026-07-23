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Bintang Pradewo
Kamis, 23 Juli 2026 | 21.23 WIB

Menteri PU Dody Buka Suara Soal Tudingan Pakai Jet Pribadi saat Kunjungan Kerja

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah anggapan bahwa dirinya menggunakan private jet untuk menjalankan kunjungan kerja ke Indonesia Timur yang ramai diperbincangkan. (Istimewa) - Image

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah anggapan bahwa dirinya menggunakan private jet untuk menjalankan kunjungan kerja ke Indonesia Timur yang ramai diperbincangkan. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah anggapan bahwa dirinya menggunakan private jet untuk menjalankan kunjungan kerja ke Indonesia Timur yang ramai diperbincangkan. Menurut Dody, pesawat yang digunakannya merupakan pesawat milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan, bukan pesawat sewaan pribadi.

“Bukan, itu adalah pesawat milik negara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan,” kata Dody dikutip Kamis, (23/7).

Dody menjelaskan, penggunaan pesawat nonkomersial dilakukan karena padatnya agenda kerja yang mengharuskannya berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu singkat.

“Kalau saya mendarat di bandara komersial itu lebih karena waktu. Banyak kesibukan di kantor pusat Jakarta, sehingga saya baru bisa berangkat di luar jadwal resmi penerbangan komersial,” ujarnya.

Menurut Dody, dalam satu hari dirinya bisa mengunjungi dua hingga tiga provinsi atau beberapa kabupaten untuk memantau proyek infrastruktur.

"Dalam satu hari saya bisa berpindah dua sampai tiga provinsi, bisa berpindah dua sampai tiga kabupaten. Makanya perlu menggunakan penerbangan nonkomersial,” ucap Dody.

Ia menambahkan, setibanya di daerah tujuan, aktivitas kerjanya juga kerap masih berlanjut hingga larut malam sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke lokasi lain pada keesokan harinya.

Karena itu, Dody menegaskan penggunaan pesawat negara semata-mata untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, bukan menggunakan private jet sebagaimana yang beredar.

"Sampai saat ini, sepengetahuan saya, saya lebih suka tetap menggunakan pesawat negara, bukan private jet seperti yang disebutkan selama ini,” sebut Dody.

Editor: Bintang Pradewo
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