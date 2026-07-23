Komisi III Minta Jampidsus Kuntadi Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah dengan Transparan

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberi pesan khhusus kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru, Kuntadi.

Ia mengapresiasi terpilihnya Kuntadi, dan meyakini Kuntadi memiliki kapasitas untuk menuntaskan berbagai perkara, termasuk kasus yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Habiburokhman juga mengucapkan selamat atas pelantikan Kuntadi dan menilai sosoknya memiliki rekam jejak yang baik selama bertugas sebagai jaksa.

"Saya Habiburokhman, selaku Ketua Komisi III DPR RI, mengucapkan selamat atas diangkatnya Pak Kuntadi sebagai Jampidsus baru. Beliau dikenal sebagai sosok jaksa yang bersih, berintegritas, dan independen," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (23/7).

Menurutnya, kepemimpinan Kuntadi diharapkan mampu mempercepat penyelesaian perkara dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah.

Ia menekankan pentingnya proses hukum yang berjalan secara terbuka dan menjunjung rasa keadilan.

"Dengan kepemimpinan beliau, saya berharap kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah dapat diusut secara cepat, transparan, dan berkeadilan hingga tuntas," ujarnya.

Habiburokhman menilai, perkara tersebut memiliki dampak besar terhadap kredibilitas Kejaksaan Agung.

Karena itu, ia berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Adhyaksa.

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