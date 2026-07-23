PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Advokat Bangun Paulus, Refly Harun Ungkap Korban 2 Kali Diperas

JawaPos.com - Perkara dugaan pengancaman dan pemerasan oleh oknum advokat bernama Bangun Paulus Tudungta memasuki babak baru. Rabu sore (22/7) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menggelar sidang perdana. Pengusaha berinisial VL yang menjadi korban hadir bersama penasihat hukumnya, Refly harun.

Semula, majelis hakim yang dipimpin oleh Achmad Rasyid Purba mengagendakan sidang dakwaan atas perkara yang ditangani oleh Polres Metro Jakpus tersebut. Namun, agenda itu dibatalkan. Sebab, terdakwa melayangkan gugatan pra peradilan. Sehingga sidang dakwaan yang sudah dijadwalkan kemarin ditunda sampai pra peradilan selesai.

”Pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dilanjutkan sampai praperadilannya selesai,” ucap Hakim Achmad di ruang sidang.

Dalam perkara tersebut, Refly Harun sebagai penasihat hukum korban berharap besar seluruh fakta terungkap melalui persidangan. Menurut dia, kliennya sudah mendapat ancaman dan mengalami pemerasan hingga membuat yang bersangkutan trauma. Padahal sebelum perkara bergulir, korban dan terdakwa punya hubungan pertemanan yang cukup baik.

”Atas nama keluarga, kami meyakini pemerasan (oleh Bangun Paulus kepada VL) itu sudah terjadi, bahkan 2 kali,” kata Refly kepada awak media.

Pemerasan pertama terjadi saat korban mengembalikan uang yang diminta oleh terdakwa. Sementara pemerasan kedua dilakukan setelah terdakwa melaporkan korban kepada polisi. Menurut Refly, laporan kepolisian dibuat oleh terdakwa sebelum korban mengadukan dugaan pengancaman dan pemerasan kepada pihak berwajib.

”Mens rea-nya LP (laporan polisi) itu dibuat untuk melakukan pemerasan lagi,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Refly membeber kronologi kasus tersebut. Menurut dia, kasus itu bermula dari pertemanan antara VL sebagai korban dengan Bangun Paulus sebagai terdakwa. Dalam konteks pertemanan itu, VL mengaku sempat mengambil uang Rp 19,25 juta dari rekening terdakwa melalui mesin ATM di salah satu titik di Jakarta.