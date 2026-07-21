Daftar Lokasi dan Waktu Rawan Begal di Bandung, Pengendara Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

Ilustrasi begal
JawaPos.com - Sejumlah titik di Kota Bandung dan sekitarnya dipetakan sebagai lokasi yang rawan aksi begal, terutama pada dini hari. Pengendara, khususnya yang berkendara seorang diri diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas di kawasan-kawasan tersebut.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku tengah mempercepat program perbaikan penerangan jalan umum (PJU) mulai triwulan ketiga hingga triwulan keempat 2026 sebagai upaya mengatasi begal.
Program tersebut disiapkan sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai banyaknya ruas jalan yang gelap dan dianggap berpotensi memicu tindak kriminal. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Jalan Soekarno-Hatta, yang juga masuk dalam daftar wilayah rawan.
Farhan mengatakan, Pemkot Bandung tengah menyusun ulang anggaran agar pengadaan dan pemasangan lampu jalan dapat segera direalisasikan.
"Kalau soal jalan yang gelap, saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Karena itu saya belum berani mengumumkan program khusus sampai pengadaannya benar-benar siap berjalan," ujar Farhan, Selasa (21/7).
Ia menjelaskan, pelaksanaan program akan dimulai pada triwulan ketiga dan keempat 2026 setelah proses penganggaran selesai.
"Saya susun ulang. Pelaksanaannya baru dimulai pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Tahun ini harus berjalan," tuturnya.
Pemkot Bandung juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat karena sebagian ruas jalan berada di bawah kewenangan yang berbeda.
"Kita sedang berbagi tugas. Mana lampu yang ditangani pemerintah pusat, mana yang ditangani provinsi, dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Memang ada proses negosiasi administrasi sehingga membutuhkan waktu," katanya.
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