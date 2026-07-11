Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Suasana Rumahnya Lengang

Suasana rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah di daerah Kebayoran Baru, Jaksel, tampak lengang. Febrie sendiri resmi ditetapkan menjadi tersangka korupsi. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Suasana sekitar rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah tampak lengang usai dirinya mengundurkan diri dan resmi jadi tersngka pada 3 kasus berbeda. Rumah dengan dua lantai berpuasa putih itu gerbangnya tertutup rapat.

Namun begitu, dari luar terlihat beberapa orang menjaga di balik pagar. Sementara itu, di pos jaga yang tepat berada di depan rumah Febrie juga terlihat beberapa orang dengan setelan sipil berkumpul sambil mengopi.

Tak ada pergerakan berarti dari kediaman Febrie sejak pengumuman pengunduran dirinya dilakukan sejak semalam. Tak juga terlihat prajurit TNI berseragam yang sebelumnya sempat berjaga di kediamannya.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah dipastikan telah mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pengunduran dirinya ini terjadi setelah dia dikaitkan dengan kasus korupsi dan rumahnya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat digeledah Polri.

Surat pengunduran diri Febrie telah diterima oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna.

Anang menyampaikan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Kejagung menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.