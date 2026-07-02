3 Santri Ponpes di Lombok Tengah Dibakar Hidup-hidup, Polisi Periksa 17 Saksi untuk Ungkap Perkara

Ilustrasi orang dibakar.(Dok.JawaPos.com).
JawaPos.com - Sebanyak 3 santri pondok pesantren di Batukliang, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibakar. Akibatnya, salah seorang di antaranya meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka serius. Untuk mengusut perkara ini, pihak kepolisian memeriksa sebanyak 17 saksi, termasuk ahli pidana guna mengungkap perkara.
Terkait kasus ini, Kepala Seksi Humas Polres Lombok Tengah Iptu Lalu Brata Kusnadi, menyampaikan rangkaian pemeriksaan saksi kini masuk dalam agenda terakhir menuju gelar perkara penentuan langkah hukum ke tingkat penyidikan.
"Terakhirnya ini dengar pendapat ahli pidana dari Unram (Universitas Mataram), tinggal itu saja," katanya, dilansir dari Antara, Kamis (2/7).
Brata menyampaikan belasan saksi dalam penyelidikan kasus ini berasal dari korban, orang tua korban, kalangan santri, pengurus ponpes, hingga pejabat Kementerian Agama (Kemenag).
"Kalau dari Kemenag itu kan soal legalitas dari ponpes-nya," ujarnya.
Perihal waktu pelaksanaan gelar perkara guna menentukan penanganan apakah layak untuk naik ke tahap penyidikan, Brata mengatakan hal tersebut masih menjadi rahasia penyidik.
Ia hanya mengatakan gelar perkara akan berlangsung ketika pihaknya sudah mendengar pendapat ahli pidana.
"Tunggu saja, nantinya pasti kami akan berkabar," ucapnya.
Penanganan kasus ini berada di bawah kendali Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lombok Tengah.
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