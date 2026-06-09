Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 9 Juni 2026 | 20.59 WIB

KPK Sita Uang Rp 2 Miliar dalam OTT Bupati Muara Enim Edison

Ilustrasi barbuk OTT. (Dok.JawaPos.com). - Image

Ilustrasi barbuk OTT. (Dok.JawaPos.com).

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai hampir Rp 2 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, beserta sejumlah pihak lainnya. Operasi senyap tersebut dilakukan di Jakarta dan Sumatera Selatan, pada Senin (8/6).

Uang yang diamankan itu menjadi bagian dari barang bukti kasus dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, serta dugaan penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan tim penyidik menemukan uang dalam berbagai bentuk mata uang serta saldo rekening yang diduga berkaitan dengan aliran dana dari pihak swasta kepada sejumlah oknum di Pemkab Muara Enim.

“Tim mengamankan barang bukti di antaranya uang dalam bentuk tunai; rupiah, dolar, riyal, dan juga ada sejumlah saldo dalam rekening,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6).

“Total hampir senilai Rp 2 miliar,” sambungnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan pada Senin (8/6) malam, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Bupati Muara Enim, Edison.

Selain Bupati Muara Enim, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, keponakan bupati Adi Triadi, serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.

“Dari empat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ada dari sisi PN (penyelenggara negara), ada juga dari swasta,” imbuhnya.

KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Selasa (9/6) sore untuk memaparkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan serta konstruksi lengkap perkara dugaan korupsi tersebut.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Profil Bupati Muara Enim Edison, Pernah dapat Satya Lencana dari Presiden Dua Kali, Kini Terjaring OTT KPK - Image
Kasuistika

Profil Bupati Muara Enim Edison, Pernah dapat Satya Lencana dari Presiden Dua Kali, Kini Terjaring OTT KPK

Selasa, 9 Juni 2026 | 01.34 WIB

KPK: OTT Bupati Muara Enim Terkait Dugaan Penerimaan Suap dari Swasta - Image
Kasuistika

KPK: OTT Bupati Muara Enim Terkait Dugaan Penerimaan Suap dari Swasta

Selasa, 9 Juni 2026 | 00.42 WIB

Bupati Muara Enim Edison Terjaring OTT KPK, Harta Kekayaannya Rp 16 Miliar - Image
Kasuistika

Bupati Muara Enim Edison Terjaring OTT KPK, Harta Kekayaannya Rp 16 Miliar

Selasa, 9 Juni 2026 | 00.40 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore