Admin IG BGN Hapus Postingan Ucapan Terima Kasih ke Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung usai Jadi Tersangka Korupsi

JawaPos.com - Admin akun resmi instagram Badan Gizi Nasional (BGN), @badangizinasional, ketauhan menghapus postingan yang memuat ucapan terima kasih kepada eks tiga pimpinan BGN yang kini menjalani proses hukum dugaan korupsi terkait tata kelola makan bergizi gratis (MBG).

Adapun ketiga eks pimpinan tersebut yakni, Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, dan Sony Sanjaya serta Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala BGN.

Pantuan Jawapos.com pukul 11.37 WIB, unggahan tersebut sudah tidak ada lagi. Padahal pada Rabu (3/6) malam pukul 21.45 WIB unggahan tersebut masih nangkring di feed.

Unggahan tersebut sempat viral karena menuai beragam komentar hingga posting ulang netizen. Postingan itu dihapus setelah tiga pimpinan BGN ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG.

Berikut tulisan utuh keterangan postingan tersebut:

Segenap Keluarga Besar Badan Gizi Nasional menyampaikan apresiasi tertinggi dan terima kasih yang mendalam kepada:

- Dr. Ir. Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional, Agustus 2024-Mei 2026)

- Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung (Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Oktober 2024-Mei 2026)