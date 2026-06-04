Wamen Imipas Silmy Karim Kenakan Rompi Tahanan KPK, jadi Tersangka?

JawaPos.com – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim tampak mengenakan rompi tahanan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Momen tersebut terlihat ketika mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi itu keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/5).

Silmy Karim terlihat meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 08.38 WIB. Saat keluar, ia mengenakan rompi tahanan sambil membawa selembar dokumen di tangannya.

Silmy Karim sempat dicari-cari KPK

KPK sempat mencari keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim. Pencarian itu dilakukan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, pada Selasa (2/6) malam.

"Tim masih terus melakukan pencarian," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (3/6).

KPK mengetahui, posisi Silmy Karim yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lembaga antirasuah meminta Silmy bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri guna membantu proses hukum yang sedang berjalan.

“Informasi terakhir yang kami dapatkan, keberadaan SK (Silmy Karim) ada di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kami mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif sehingga dapat membantu dalam proses penanganan perkara ini,” tegas Budi.

Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam

Wamen Imipas Silmy Karim akhirnya menyerahkan diri ke KPK, pada Rabu (3/6) malam. Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 22.35 WIB, ditemani sejumlah ajudannya.