14 Jam Kantor BGN Digeledah Kejagung, Penyidik Jampidsus Masih Terus Berdatangan

JawaPos.com - Penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah berlangsung 14 jam. Hingga sore ini, Rabu (3/6), sejumlah Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung masih terus berdatangan.

Rombongan pertama penyidik Jampidsus Kejagung kembali tiba sekira pukul 15.27 WIB dengan pengawalan ketat dua prajurit TNI.

"Sebentar dulu ya, sebentar dulu," ujar salah satu penyidik sambil bergegas masuk ke dalam gedung, Rabu (3/6).

Tidak lama kemudian, rombongan kedua yang terdiri dari lima penyidik menyusul masuk pada pukul 15.48 WIB tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Pemeriksaan intensif dilaporkan berfokus ke sejumlah lantai. Termasuk di lantai dua gedung, tempat ruangan kantor Kepala BGN berada.

Pegawai Tertahan dan Dijaga Ketat Sejak Dini Hari

Diketahui, berdasarkan informasi dari petugas keamanan, tim Kejagung ternyata sudah mengamankan lokasi sejak dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Akibatnya, puluhan karyawan BGN yang datang bekerja sempat tertahan di area lobi dan parkir kendaraan. Mereka dilarang keras masuk ke dalam gedung utama. Penjagaan ketat juga membuat awak media tertahan di luar pagar.

Kejagung Cari Barang Bukti Kasus Korupsi di BGN

Teka-teki kedatangan Korps Adhyaksa ini akhirnya dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti.