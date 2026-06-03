KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi di Jakbar

Petugas KPK menunjukan barang bukti terkait hasil OTT . (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), pada Rabu (3/6). Seorang pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar) dikabarkan terjaring operasi senyap.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lembaga antirasuah telah melakukan serangkaian penindakan di wilayah DKI Jakarta pada Selasa (2/6) malam.
Dalam operasi tersebut, tim satuan tugas KPK mengamankan sejumlah pihak. Salah satu di antaranya merupakan pejabat dari instansi keimigrasian di wilayah Jakarta Barat.
Operasi penindakan itu diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengurusan dokumen warga negara asing.
"Perkara yang menjadi dasar kegiatan senyap ini diduga kuat berkaitan dengan urusan Tenaga Kerja Asing (TKA)," ungkap sumber internal KPK.
Sampai saat ini, pimpinan KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai detail perkara maupun identitas pejabat yang diamankan.
Meski demikian, KPK dijadwalkan segera menggelar ekspose atau gelar perkara guna menentukan tindak lanjut dari OTT tersebut. Sebab, KPK memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.
"Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut," pungkasnya.
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