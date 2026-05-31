Bawa 500 Butir Tramadol, Pria di Tanah Abang Ditangkap Polisi, Hasil Tes Urine Positif Sabu!

JawaPos.com - Kawasan Tanah Abang kembali digegerkan dengan penangkapan seorang pengedar obat keras ilegal. Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membekuk seorang pria berinisial AR, 37, yang kedapatan membawa ratusan butir obat terlarang.

Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sedikitnya 500 butir tramadol siap edar yang disembunyikan dalam kantong plastik.

Aksi ini berawal dari aduan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi kejadian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung bergerak melakukan pengintaian dan penyergapan.

Kronologi Penangkapan Pelaku di Pinggir Jalan Detik-detik penangkapan pelaku terjadi pada Jumat (29/5) sekitar pukul 23.00 WIB. Petugas menyergap tersangka saat berada di pinggir Jalan Jatibaru 10, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pelaku yang merupakan warga Kebon Melati ini tidak berkutik saat polisi menggeledah barang bawaannya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung menegaskan, operasi ini merupakan respons langsung atas laporan masyarakat.

Polisi berkomitmen penuh untuk membersihkan wilayah Tanah Abang dari peredaran obat keras ilegal yang merusak generasi muda.

“Kami menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran obat keras di wilayah Jatibaru. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan satu orang pelaku beserta ratusan butir tramadol yang dibawa menggunakan kantong plastik hitam,” kata Kombes Reynold dalam keterangannya, Sabtu (30/5).