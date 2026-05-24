2 WNA Asal Austria Meninggal usai Jatuh dari Jembatan Gantung Cunca Wulung Labuan Bajo

Personel Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Maumere, Kabupaten Sikka, NTT mengevakuasi jenazah dua warga negara asing asal Austria yang dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari Jembatan Gantung Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Minggu. (Antara).
JawaPos.com - Dua warga negara asing asal Austria yang dilaporkan meninggal dunia, usai terjatuh dari Jembatan Gantung Cunca Wulang di Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (24/5). Atas kejadian ini, personel kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Maumere, Kabupaten Sikka, NTT mengevakuasi jenazah keduanya.
Kepala Kantor SAR Maumere Fathur Rahman, mengatakan kedua korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari dasar sungai sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk proses identifikasi.
“Korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Komodo. Dengan telah dievakuasinya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan ditutup,” katanya, dilansir dari Antara, Minggu (24/5).
Kedua korban diketahui bernama Jurgen (pria, 55) dan Astrid (perempuan, 57).
Informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat Ovan Adu sekitar pukul 12.30 WITA.
Berdasarkan laporan yang diterima, kedua korban terjatuh dari jembatan gantung di kawasan tersebut sekitar pukul 11.30 WITA, sehingga membutuhkan bantuan evakuasi SAR.
Menindaklanjuti laporan itu, Pos SAR Manggarai Barat mengerahkan lima personel rescue menuju lokasi kejadian pada pukul 12.45 WITA dan tiba di lokasi sekitar pukul 13.15 WITA.
Setelah berkoordinasi dengan unsur terkait, tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi korban di dasar sungai untuk melakukan proses evakuasi.
Pada pukul 14.35 WITA, kedua korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Komodo dan tiba sekitar pukul 15.33 WITA untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak rumah sakit.
